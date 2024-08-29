Значительная часть российских военных объектов остается в зоне поражения ATACMS, – ISW

Несмотря на то, что россияне переместили свои самолеты за пределы радиуса действия ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество военных объектов оккупантов остается в зоне досягаемости западного оружия.

По словам ISW, ограничения по применению западного оружия позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу России для поддержки военных действий против Украины.

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В зоне действия ATACMS находятся сотни российских военных объектов

Многочисленные сообщения западных СМИ свидетельствуют о том, что правительство США запрещает Британии позволять Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Журналисты также отмечали, что премьер-министр Британии Кир Стармер придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США и не хочет вызвать разногласия по этому вопросу.

Источник в правительстве Великобритании заявил, что Россия знает о том, что Украина просит разрешения на нанесение ударов по военным целям в России, поэтому россияне вывели свои "важнейшие активы" за пределы радиуса действия ракетных систем большой дальности.

Институт изучения войны также создал интерактивную карту известных российских военных объектов. Она иллюстрирует, насколько ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают способность наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

На карте можно увидеть 225 известных военных объектов в России, которые находятся в зоне действия ATACMS.

Сотни военных объектов находятся в зоне поражения ATACMS / Фото: Институт изучения войны (ISW)

В то же время в ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов

К слову, ранее в WSJ писали, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, Россия переместила 90% самолетов на военные базы за пределами радиуса действия этих ракет.