Власти России не упоминали годовщину вторжения, чтобы сохранить апатию у людей к войне, – ISW

Российские власти и государственные СМИ избегали упоминаний о второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом они стремились сохранить равнодушие населения к войне.

Институт изучения войны сообщает, что российская пропаганда 24 февраля даже не заикалась о двухлетии войны, чтобы избежать акцента на неудачах России. По данным оппозиционного информагентства, главные телеканалы Кремля избегали упоминаний об этой дате в своих эфирах.

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Сохранение апатии как стратегия Кремля

По наблюдениям ISW, российские власти сознательно ограничивают обсуждение войны, чтобы не акцентировать внимание на собственных неудачах и больших человеческих потерях. Опросы общественного мнения в России показывают, что отношение россиян к войне остается равнодушным и большинство не поддерживает идею новой волны мобилизации.

Российские официальные лица и государственные телеканалы, вероятно, избегали комментирования двухлетия начала полномасштабного вторжения, чтобы не привлекать внимание к неудачам России в достижении ее "стратегических целей" в Украине,

– отмечают эксперты.

Стратегия сохранения апатии среди российского населения является частью более широкой политики Кремля, которая направлена на минимизацию внутренней критики и обеспечения стабильности режима. Она позволяет избежать значительного общественного сопротивления и продолжать военные действия без серьезных внутренних потрясений.

ISW предполагает, что Путин осознает непопулярность идеи второй волны мобилизации и опасается, что такой шаг вызовет широкое недовольство. Однако после так называемых "выборов" в марте 2024 года он все же может принять соответствующее решение.

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