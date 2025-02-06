Враг продвигался на четырех направлениях: обзор карты фронта от ISW

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников на фронте. К сожалению, оккупанты смогли продвинуться на нескольких направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте

Российские войска продолжили проводить наземные атаки на украинском участке фронта в Курской области 5 февраля, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Враг атаковал к северо-западу от Суджи возле Свердликово и Малой Локни и возле Куриловки.

5 февраля, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Враг атаковал к северо-западу от Суджи возле Свердликово и Малой Локни и возле Куриловки. Россияне проводили наступательные операции к северу от Харькова вдоль международной границы в районе Казачьей Лопани и в районе Волчанска 4 и 5 февраля, но не имели успеха.

вдоль международной границы в районе Казачьей Лопани и в районе Волчанска 4 и 5 февраля, но не имели успеха. Оккупанты смогли продвинуться на Купянском направлении на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 5 февраля. Российские войска атаковали к северу от Купянска в направлении Кондрашовки и Дорошовки, в районе Петропавловки, Песчаного и в направлении Новоосинового 4 и 5 февраля.

на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 5 февраля. Российские войска атаковали к северу от Купянска в направлении Кондрашовки и Дорошовки, в районе Петропавловки, Песчаного и в направлении Новоосинового 4 и 5 февраля. Также россиянам не удалось продвинуться на Боровском, Лиманском, Северском направлениях и в Часовом Яру.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 февраля / Карты ISW

Впрочем, российские войска смогли продвинуться на Торецком направлении на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 5 февраля. Вражеские силы продолжали наступать под Торецком; на северных окраинах Торецка; и западнее Торецка возле Щербиновки 4 и 5 февраля.

на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 5 февраля. Вражеские силы продолжали наступать под Торецком; на северных окраинах Торецка; и западнее Торецка возле Щербиновки 4 и 5 февраля. В то же время на Покровском направлении продвинуться вперед удалось как россиянам, так и украинским военным на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе 5 февраля.

продвинуться вперед удалось как россиянам, так и украинским военным на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе 5 февраля. Также российские войска 5 февраля смогли минимально продвинуться к западу от Курахово на фоне продолжающихся наступательных операций на Кураховском направлении .

. Оккупанты проводили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 5 февраля, но не продвинулись вперед.

Итак, подытоживая сводки ISW, можно сделать вывод, что оккупанты имели продвижение за последние сутки на Купянском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.