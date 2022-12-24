Москва формирует условия для нового наступления с октября: в ISW проанализировали угрозу со стороны Беларуси

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Север Украины с территории Беларуси. Эта подготовка продолжается с октября 2022 года.

Об этом заявили в Институте изучения войны. В то же время, там предупредили, что это может быть только российской информационной операцией. Это означает, что 100% уверенности в том, будет ли новое наступление, нет.

Важно Уровень угрозы не минимален: готова ли Россия к наступлению из Беларуси

Аналитики утверждают, что существующие индикаторы неоднозначны.

Одни проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси свидетельствуют о подготовке к новому наступлению. Однако фактов, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует,

– отметили в ISW.

Действительно ли Украина "давит" на Запад, запугивая новым наступлением из Беларуси

Некоторые западные аналитики ошибочно предполагают, что это информационная кампания Украины. Мол, таким образом Владимир Зеленский хочет оказывать давление на Запад, чтобы увеличить предоставление Киеву оружия. В ISW опровергли это, заявив, что такие данные не соответствуют действительности.

Когда Россия может вторично напасть на Север Украины

В то же время повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но это возможность, к которой следует относиться серьезно. Сами же российские военные блоггеры говорят о зимне-весеннем периоде.

Предупредительный прогноз ISW от 15 декабря относительно возможного российского наступления на север Украины зимой 2023 года остается худшим сценарием. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.

– говорится в отчете.

Там заметили, что сами белорусские силы без поддержки России вряд ли представляют угрозу.

Угроза нападения из Беларуси: главное