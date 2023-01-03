Ракетные удары по Украине не будут иметь желаемого для Кремля эффекта: в ISW объяснили причину

В канун Нового года российские оккупанты обстреляли Украину. В частности, вражеские ракеты попали в военный и гражданский объекты Хмельницкой области.

В результате атаки погибла мирная жительница. Американские аналитики считают, что "воздушный террор" России против Украины, по всей вероятности, не принесет желаемого Кремлем информационного эффекта среди российских националистов.

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Ракетные удары уже неэффективны

Как говорится в отчете ISW, российский военный блоггер заявил, что удар, несмотря на то, что он был хорошо выполнен, слишком мал и слишком поздний.

Блогер утверждал, что "России нужно было систематически наносить такие удары в начале войны". Также анонимный блоггер утверждает, чтобы Россия добилась успеха в ракетных атаках, оккупанты должны наносить максимальный ущерб. А поскольку предновогодние прилеты были нелогичными, то у россиян опять ничего не получилось.

Блогер отметил, что это уже не первый случай, когда российские войска не могут нанести эффективные удары из-за отсутствия вторичных ударов, и что Россия в целом не имеет тактики массированных ракетных ударов.

Предновогодний ракетный обстрел Украины: что известно