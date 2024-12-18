Мобилизация, рецессия и миграция до 12 тысяч специалистов: что ждет IT-бизнес в Украине в 2025

Полномасштабная война не могла не затронуть стремительное развитие IT-отрасли в Украине. Из-за нападения России эта отрасль столкнулась с релокациями компаний, кадровым голодом из-за мобилизации и выездом за границу. Ежегодно экспорт услуг из Украины падает, хотя вплоть до 2022 года этот показатель рос. Впрочем, в условиях войны украинский IT-сектор остается ключевым экспортером услуг, составляя 38% экспорта.

Ожидается, что до 11 500 айтишников выедут из Украины в течение года, а при негативном сценарии – до 75 000. Несмотря на это, компании активно открывают новые офисы (не только в Украине), поддерживают волонтерские инициативы, а количество техспециалистов сократилось лишь на 1,6%. Доля IT в ВВП составляет 4,4%, однако экспортные доходы снизились на 4 – 6% в 2024 году.

24 Канал поговорил с представителями IT-бизнеса о том, каких прогнозов они ожидают в 2025 году и что вообще будет с украинской IT-индустрией дальше, частности в аспектах бронирования, миграции и глобальной рецессии.

Война, налоги, блэкауты: какие внутренние вызовы IT в Украине

Вызовы следующего года зависят от дальнейшего развития событий, в частности от ситуации с войной, считает CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский, который пообщался с 24 Каналом.

Если, к сожалению, полномасштабная война будет продолжаться, индустрия продолжит сталкиваться с теми же трудностями, что и в предыдущие годы: ограниченная возможность выезда за границу и бронирования ключевых специалистов, мобилизация, ракетные атаки, повышение налоговой нагрузки, в меньшей степени блэкауты. Все это влияет на затрудненный поиск новых клиентов на фоне глобальной конкуренции,

– говорит Веселовский.

Причина этого в том, что украинская IT-отрасль соревнуется за клиента на глобальном рынке, который часто отдает предпочтение регионам без военных рисков.

Как ІТ-индустрия, так и другие сектора сталкиваются с одними и теми же вызовами – нынешняя нестабильность влияет на все компании. Без решения фундаментальных вопросов (бронирования, бизнес-поездки), будет сложно заводить новых клиентов, убеждать партнеров работать с украинскими командами. В то же время активные проекты могут заканчиваться,

– добавляет Андрей Яворский, старший вице-президент по стратегии и технологиям в GlobalLogic.



Степан Веселовский / Фото из соцсетей

Также ключевым вызовом остается непредсказуемость регуляторных решений, замечает Веселовский. Ведь для бизнеса чрезвычайно важна прогнозируемость действий государства, ведь это непосредственно влияет на операционную деятельность компаний и их способность планировать работу в долгосрочной перспективе.

К теме Штрафы в Резерв+, трекинг повестки и е-бронирование: что будет с военным учетом в Украине

Речь идет, в частности, и о принятии закона о повышении налогов. Цель законопроекта №11416-д понятна. Надлежащее обеспечение экономики, наполнение бюджета и усиление Сил обороны Украины имеют критически важное значение. В то же время он затрагивает фундаментальные вопросы прогнозируемости регулирования и устойчивости налогового режима Дия.City, которые ранее были гарантированы государством. Это очень чувствительный вопрос для иностранных инвесторов и заказчиков продуктов и сервисов украинских ІТ-компаний. Срочные налоговые изменения трудно ими воспринимаются, даже несмотря на осведомленность о войне в Украине,

– объясняет собеседник.

Несколько негативное влияние также имело внезапное приостановление электронного бронирования.

"Мы понимаем потребность государства в аудитах для минимизации злоупотреблений, однако важно проводить такие проверки без остановки самого процесса", – считает руководитель Львовского IT Кластера.

Фактором, который и в дальнейшем будет иметь влияние на украинскую IT-индустрию, являются некоторые законодательные решения или их отсутствие. В частности, речь об эффективной системе бронирования специалистов и возможности краткосрочных командировок за границу на встречу с клиентами. Это то, что усилит уверенность клиентов в устойчивости украинских компаний. Также, как и в предыдущие годы, будет оставаться необходимость создания стабильных и прозрачных условий для развития IT-бизнеса.



К теме Бронирование в Дие, штрафы в Резерв+ и выезд за границу: какой будет мобилизация в декабре

Еще одним вызовом, независимо от того закончится полномасштабная война или нет, является усиление миграционных настроений среди IT-специалистов, добавляет Веселовский.

В исследовании IT Research Ukraine 2024 Кластер обнаружил, что даже при оптимистическом сценарии из Украины может выехать до 19 – 20 тысяч IT-специалистов.



Это – размер теххаба до полномасштабной войны. И потеря такого "хаба" может иметь значительные экономические последствия, считает собеседник.

Кроме того, IT-компания, наняв одного специалиста, создает или поддерживает 2,8 рабочих места в смежных отраслях, добавляет Веселовский. В общем, на сегодня индустрия поддерживает около 663 000 – 668 000 рабочих мест прямой и косвенной занятости.

По словам CEO Львовского IT Кластера, массовая миграция грозит не только уменьшением количества IT-специалистов, но и сокращением рабочих мест в смежных секторах, что будет иметь значительное негативное влияние на экономику Украины в целом.

Что с глобальной ситуацией в IT

Кроме украинских факторов, на отрасль влияет то, что глобальная экономика переживает рецессию, говорит Андрей Яворский с GlobalLogic. Вероятно, что в ближайшие полгода начнется улучшение, но не взлет.

Украина является частью этой экономики, IТ-сектор – экспортоориентированный. Вместе с войной и сложностью заводить клиентов, все указывает на дальнейшее падение рынка. Отсутствуют драйверы роста – это вызов на 2025 год,

– объясняет Яворский.

Согласен с этим и Виталий Седлер, CEO и соучредитель украинской IT-компании Intellias. Он отмечает, что прежде всего, ситуация в украинской ІТ-отрасли зависит от состояния мировых рынков, поскольку мировая экономика все еще не находится на этапе восстановления после периода глобальной рецессии предыдущих лет.

"В условиях высокой конкуренции на международных рынках украинские IT-компании должны продолжить развивать собственные уникальные предложения, которые выделяют нас на фоне других стран", – подчеркивает Седлер.



Виталий Седлер / Фото Intellias

Глобальная экономическая нестабильность, которая началась в конце 2022 года и продолжается до сих пор, безусловно влияет на спрос на IT-услуги. Замедление экономик развитых рынков, таких как США, Великобритания, Германия, заставляет компании пересматривать свои бюджеты, откладывать новые проекты или сокращать объемы уже имеющихся контрактов,

– объясняет CEO Intellias.

Из-за такой ситуации уменьшился запрос на новые сотрудничества, по некоторым направлениям технологий предложение специалистов выше имеющегося количества открытых позиций, говорит собеседник.

По ожиданиям Intellias, в первом полугодии 2025 года ситуация на глобальных рынках будет улучшаться и сработает отложенный спрос на цифровизацию бизнеса в различных индустриях, то есть будет увеличиваться количество заказов продуктов и сервисов у украинских IТ-компаний. Кроме того, в 2025 году будут расти запросы на AI-решения.

Какие прогнозы для украинского IT на 2025 год

В фокусе на 2025 год для украинских IT-компаний будет продолжение глобализации и открытие центров разработки за рубежом, считает Виталий Седлер.

Это позволяет диверсифицировать риски, связанные с войной в Украине. В частности, предлагать заказчикам смешанные команды, часть из которых находится в Украине, а часть – за рубежом, и таким образом привлекать бизнес и в Украину.

Экспорт IT-услуг упал с 5 миллиардов до 4,7 за первые три квартала года, напоминает Андрей Яворский. Поэтому он не ожидает стремительного обвала, однако, по его прогнозам, на 100 – 200 миллионов в квартал экспорт продолжит падать.

Андрей Яворский / Фото GlobalLogic

Основная причина – проекты в ІТ заканчиваются, а новые не заходят.

Относительно эмиграции – основные тенденции релокации или возвращения специалистов были определены в первые год-полтора года войны. Тогда больше всего специалистов релоцировались в Польшу, также Хорватию, Словакию, Румынию. GlobalLogic поддерживал этих специалистов, ища позиции в этих странах,

– говорит Яворский.

Во Львовском IT Кластере ожидают, что в 2024 году индустрия второй раз подряд не покажет рост. В исследовании IT Research Ukraine 2024 смоделировали два сценария: оптимистический и пессимистический, напоминает Веселовский.

Согласно первому, экспорт компьютерных услуг сократится минимум на 4%, а при худших обстоятельствах – на 6%.

То есть в итоге стоит ожидать около 6,3 – 6,45 миллиарда долларов.

Учитывая то, что в сентябре и октябре два месяца подряд показатель экспорта IT-услуг рос, в Кластере склоняются к тому, что все же сбудется более позитивный сценарий.

В то же время миграционные настроения, как показало исследование, – усиливаются.

"Все еще большая часть техспециалистов, а именно 57,7% хотят жить в Украине. Однако это на 1,8% меньше по сравнению с 2023 годом", – говорит Веселовский.

Читайте также Сколько платят мобилизованным айтишникам и какая зарплата в IT: главное из исследования IT Research

В отличие от 2023, ІТ-специалисты более определены относительно своих планов на смену места жительства. В частности, 7,6% айтишников планируют переезд, еще четверть колеблется. Среди них половина хочет уехать за границу.

Поэтому даже при положительном сценарии существует угроза выезда значительного количества специалистов, а именно около 8,4% специалистов.

В общем, последние два года потенциальный объем оттока специалистов колеблется именно на уровне 8 – 9%. В то же время наиболее неблагоприятный сценарий может вызвать отток практически трети специалистов, а именно 74 – 75 тысяч человек. И эта оценка остается постоянной в течение 2023-2024 годов.

Положительно на желание ІТ-специалистов остаться в Украине влияют привлекательные предложения работы. А также либеральная экономика и наличие клиентов готовых сотрудничать с IT-специалистами, что остаются в Украине. На желание мигрировать все больше влияют изменения индивидуального характера, в частности потеря жилья или работы. А вот влияние внешних факторов, таких как политика государства, уменьшается,

– объясняет CEO Львовского IT Кластера.

Пока идет война – ситуация в украинском IT не будет стабильной. Клиенты не отдают предпочтение украинскому рынку, бронирование в нынешнем формате не добавляет уверенности ни компании, ни работникам, а угроза массовой миграции еще больше усиливает хрупкость отрасли.

Впрочем, в некоторых направлениях прогнозы все же не очень пессимистичны, а то и даже оптимистичны – как, например, рост показателя IT-экспорта. А это добавляет надежды на то, что украинская IT-отрасль не сломается до наступления справедливого мира и сможет продолжить развитие.