В Италии люди протестовали в поддержку женщин в Афганистане

В городах Италии тысячи людей вышли на протест в поддержку женщин Афганистана. В частности, чтобы позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.

Протестующие выступали за продолжение международного давления на талибов. Люди вышли под лозунгом "Давайте не бросать их".

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В Италии люди протестовали в поддержку афганских женщин

Протестующие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при МИД и ООН.

В частности митинг организовывали члены Фонда Pangea Foundation – он в течение 20 лет работал над проектами экономического развития для афганских женщин. Они и помогали им эвакуироваться после захвата власти талибами.

Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы женщины могли участвовать не только в образовании, но и в политике своей страны,

– заявили участницы фонда.

В Италии женщины вышли на улицы ради восстановления прав афганок / Фото AP

Они также заверили, что эвакуацию нужно продолжить и подумать о женщинах, которые не смогли попасть в аэропорт Кабула в августе во время эвакуации. Ведь эти женщины рискуют жизнью, находясь в Афганистане.

Нарушение прав и свобод женщин в Афганистане