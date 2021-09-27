В Италии люди протестовали в поддержку женщин в Афганистане
Источник:АВС News
В городах Италии тысячи людей вышли на протест в поддержку женщин Афганистана. В частности, чтобы позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.
Протестующие выступали за продолжение международного давления на талибов. Люди вышли под лозунгом "Давайте не бросать их".
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В Италии люди протестовали в поддержку афганских женщин
Протестующие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при МИД и ООН.
В частности митинг организовывали члены Фонда Pangea Foundation – он в течение 20 лет работал над проектами экономического развития для афганских женщин. Они и помогали им эвакуироваться после захвата власти талибами.
Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы женщины могли участвовать не только в образовании, но и в политике своей страны,
– заявили участницы фонда.
В Италии женщины вышли на улицы ради восстановления прав афганок / Фото AP
Они также заверили, что эвакуацию нужно продолжить и подумать о женщинах, которые не смогли попасть в аэропорт Кабула в августе во время эвакуации. Ведь эти женщины рискуют жизнью, находясь в Афганистане.
Нарушение прав и свобод женщин в Афганистане
- Как только боевики "Талибана" пришли к власти в августе 2021 года, на улицах стали зарисовывать вывески с фотографиями женщин.
- Впоследствии боевики убили многодетную женщину на глазах у детей, ведь та отказалась им приготовить есть из-за нехватки продуктов. Далее – застрелили беременную полицейскую и убили женщину без паранджи.
- После этого Министерство по делам женщин в Афганистане заменили ведомством по пропаганде избежания пороков.
- В начале сентября талибы запретили девушкам учиться в школах и работать женщинам в органах городской власти Кабула.