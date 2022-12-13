В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине и назвали условие

Италия, вероятно, прекратит снабжать оружием ВСУ, когда Украина и Россия начнут процесс мирных переговоров.

Об этом заявил министр обороны парламента Италии Гвидо Крозетто. Он заметил, что это рано или поздно произойдет.

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Я понимаю, что военная помощь рано или поздно прекратится, и она прекратится, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся,

– отметил Гвидо Крозетто.

В Италии все-таки надеются на мирные переговоры между нами и террористами. Однако пока предпосылок для этого нет.

Актуально о вероятности мирных переговоров

Несмотря на попытки некоторых мировых лидеров склонить Украину к переговорам с Россией, украинская сторона настаивает на их невозможности, пока Россия не выведет своих войск с территории нашей страны.

В то же время Владимир Зеленский во время саммита G7 предложил руководству государства-террористки закончить войну и вывести войска из Украины на Рождество.

Главный рупор Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что "вторая армия мира" будет продолжать воевать, а Украине нужно привыкнуть к "новым реалиям".