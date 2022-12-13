В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине и назвали условие
13 декабря 2022, 15:51Читати новину українською
Источник:The Guardian
Италия, вероятно, прекратит снабжать оружием ВСУ, когда Украина и Россия начнут процесс мирных переговоров.
Об этом заявил министр обороны парламента Италии Гвидо Крозетто. Он заметил, что это рано или поздно произойдет.
Внимание Невероятная сумма помощи: США и ЕС запланировали для Украины в 2023 году
Я понимаю, что военная помощь рано или поздно прекратится, и она прекратится, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся,
– отметил Гвидо Крозетто.
В Италии все-таки надеются на мирные переговоры между нами и террористами. Однако пока предпосылок для этого нет.Обратите внимание! Несмотря на отмену голосования по продолжению поставок оружия в Украину, правительство Италии приняло соответствующее решение. Согласно ему, Рим будет оказывать военную помощь до 31 декабря 2023 года.
Актуально о вероятности мирных переговоров
- Несмотря на попытки некоторых мировых лидеров склонить Украину к переговорам с Россией, украинская сторона настаивает на их невозможности, пока Россия не выведет своих войск с территории нашей страны.
- В то же время Владимир Зеленский во время саммита G7 предложил руководству государства-террористки закончить войну и вывести войска из Украины на Рождество.
- Главный рупор Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что "вторая армия мира" будет продолжать воевать, а Украине нужно привыкнуть к "новым реалиям".