Италия не хочет назначать спикера МИД Беларуси Глаза послом в Риме, – СМИ

Италия не одобрила назначение спикера белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза на должность посла Беларуси в Риме. Страна не выдала специальное разрешение.
О назначении Глаза дискутируют уже несколько месяцев. Страна старается быть осторожной из-за политической ситуации в Беларуси.
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Нужно одобрение от президента
Поэтому Италия временно остановила процедуру утверждения представителя МИД в должности посла Беларуси в Италии.
Возглавить представительство Беларуси в Риме Глаз сможет только после того, как президент страны Серджо Матарелла примет соответствующее решение.
Кто такой Анатолий Глаз
- Известно, что 38-летний белорусский дипломат – сын бывшего депутата Анатолия Глаза.
- Представитель МИД уже работал в посольстве Беларуси в Италии. Кроме этого, он занимал должность в администрации белорусского президента.
- Официальным представителем Министерства иностранных дел страны он стал в 2018 году.
Коротко о напряженной ситуации в Беларуси
- Ряд стран отреагировал на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.
- Именно из-за этого Европейский союз окончательно запретил своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
- Верховная Рада Украины также осудила действия режима диктатора.