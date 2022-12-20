Убеждены, что целились намеренно: итальянские журналисты попали под обстрел россиян в Херсоне

Российские убийцы атаковали автомобиль итальянских журналистов. На транспорте был опознавательный знак прессы.

Инцидент произошел 20 декабря. Под обстрелы в Херсоне попали Клаудио Локателли и Никколо Челести.

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По словам репортеров, на их автомобиль целились намеренно. Однако журналисты смогли скрыться.

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Локателли рассказал, что россияне атаковали намеренно. Они вели огонь с левого берега Днепра.

Один снаряд повредил машину, мы остались в ловушке под огнем, прежде чем удалось безопасно скрыться, я потерял немного крови, но рана незначительная. Если бы я открыл дверь, то потерял бы ногу или еще хуже. Машина хорошо обозначена, – сказал журналист.

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