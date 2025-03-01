К тому же команда MediaMonitoringBot признала нас лидерами среди онлайн-СМИ Украины по количеству опубликованных материалов. Подробнее о достижениях, проектах, текстах и событиях февраля – в подборке 24 Канала.

Больше Аудионовости, расследования, новые проекты: каким был январь для редакции сайта 24 Канала

Продолжаем усиливать войско

В феврале совместно с читателями мы собрали 350 тысяч гривен и приобрели бус VW T5 для 5-го отряда Государственной пограничной службы Украины в Сумской области.

Вы помогли собрать, а мы привезли и передали пограничникам VW T5,

– говорится на сайте Фонда 24.

Бус VW T5 для 5 отряда ГПСУ доставлен бойцам / Фото Фонд 24

Кроме этого, мы начали новый сбор на пикап Toyota Hilux и портативный РЭБ для спецподразделения ГУР "Кракен". Это одно из самых эффективных подразделений Сил Обороны, которое всегда там, где тяжелее всего. Они не разглашают своих задач, однако результаты их работы мы видим в новостях. На этот раз собираем 520 тысяч гривен. До достижения цели осталось совсем немного. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Расследование и исследование дампов

Февраль принес новые журналистские расследования. Благодаря OSINT-группе "Sarana" мы получили уникальные документы, которые помогли идентифицировать десятки российских военных преступников, причастных к террористическим ударам по Украине. В списках значатся военнослужащие в/ч 75715, которые базируются на аэродроме "Украинка" в Амурской области России. Детали по ссылке.

Отдельное внимание в феврале привлекло международное исследование об украинском экс-чиновнике Константине Кучере, который стал архитектором схемы поставки подсанкционных комплектующих для российских истребителей Су-30. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm перевели материал на многие языки, в частности:

на английском,

на шведский,

испанском,

на турецкий,

немецкий,

норвежском,

на датском.

Спасибо коллегам за поддержку и распространение материала!

Уже в конце месяца на сайте 24 Канала вышел не самый приятный, но важный текст о заместителе командира по морально-психологическому обеспечению Дальней авиации России Александре Бессарабове. Во время службы он делает все, чтобы пилоты стратегических бомбардировщиков были носителями "русского мира" и гордились убийством сотен гражданских украинцев. А в свободное от работы время – ищет партнеров для своей жены, чтобы посмотреть, как с ней занимаются сексом, публикует фото любимой на форумах извращенцев и сам спит с мужчинами.

Если вы перейдете по ссылке и посмотрите фото, ваша жизнь никогда не будет такой, как раньше,

– поделился дисклеймером в своем телеграмм-канале автор материала Алексей Чибисов.

Однако сделать это все же стоит по нескольким причинам. Прежде всего за этим материалом – десятки часов работы нашей редакции. Во-вторых, такие истории еще раз подтверждают, насколько трешовым является жизнь достаточно серьезных деятелей российской военно-пропагандистской машины.

"Вы стеснялись – мы спросили"

В феврале команда отдела Развлечений запустила проект "Вы стеснялись – мы спросили". Это цикл небольших и, порой, достаточно больших интервью с представителями разных профессий.

Конечно же, это не какой-то новый формат. И отчасти мы вдохновлялись популярными ютуб-проектами LUKI и "Несерьезный разговор". Надеюсь, вы на них подписаны,

– отметил заместитель руководителя отдела развлекательного контента Назарий Лазур.

Правда, вместо традиционного видеоформата мы выбрали текстовый.

Признаюсь, долго размышлял над целью проекта. И, читая комментарий одной из знакомых, осознал, что эти разговоры позволяют сохранять нашу "кукушку" в относительном порядке. Читатели могут узнать что-то интересное о тех, с кем живут в одном доме и ездят в общественном транспорте. А еще мы даем возможность рассказать о своей профессии тем, кто влюблен в нее по уши,

– добавляет он.

В рамках проекта редакторы отдела Развлечений общаются с представителями разных профессий. Перед проведением интервью команда проводит голосование, а читатели имеют возможность задать вопросы, ответы на которые они хотели бы услышать. Благодаря нашим редакторам и читателям на сайте уже появились интервью с тренером, продавцом техники, бывшей стриптизершей, кошачьим мэром Львова Левчиком и пожарным. И это только начало...

Кино, культура и шоубиз

Месяц был насыщен культурными событиями. В рамках Национального отбора на Евровидение мы записали мини-интервью с каждым финалистом, в частности с победителями конкурса – группой Ziferblat. Также перед конкурсом мы пообщались с креативным продюсером Нацотбора Германом Неновым.

Кроме того, на Show24 вышло интервью с комиком Тарасом Стадницким. А на Кино 24 – опубликовали интересный разговор с актрисой сериала "Поймать Кайдаша" Дарьей Фединой.

Проекты к годовщине полномасштабного вторжения

Для Украины февраль навсегда останется в памяти как месяц испытаний, борьбы и потерь. 20 февраля 2014 года, пока преступный режим Виктора Януковича убивал митингующих в центре Киева, в Крым начали вторжение российские войска. Впоследствии враг оккупировал Крым, начал войну на Донбассе. А 24 февраля 2022 года вся страна проснулась от нового ужаса.

Несмотря на длительную полномасштабную войну мы до сих пор держимся. И сейчас, хоть уставшие, и все же продолжаем борьбу. Лучшим свидетельством этого являются те, на ком самое тяжелое бремя этой войны, – наши военные. Именно с ними мы пообщались накануне 24 февраля. Всем поставили 5 вопросов, чтобы узнать их оценку того, какой путь прошла Украина, как изменилась война на фронте, какие угрозы над нами все еще нависают и, главное, какие уроки мы должны усвоить как нация. Главное – по ссылке.

Кроме этого мы подвели итоги 3 лет полномасштабного вторжения и проанализировали, в какой точке истории находится наша страна. Ознакомиться с выводами предлагаем здесь. А чтобы вы могли узнать, сколько средств государство потратило на генераторы, дроны, укрытия, медицинское обеспечение, оставляем ссылку на спецпроект "Бюджеты войны".

Сайт, которому доверяют

Сайт 24 Канала остается надежным медиапартнером как для отечественных, так и для мировых брендов. Сейчас мы развиваем 8 маркетплейсов. Также за месяц реализовали немало качественных партнерских материалов.

Благодаря слаженной работе редакции мы имеем отличный результат: со многими компаниями сотрудничество продолжается годами, а среди заказчиков рекламы есть и иностранные фирмы и отечественные холдинги, известные на весь мир,

– отметила руководитель отдела коммерческих материалов Юлия Михайлова.

Аудионовости 24 Канала: новый рекорд

В феврале отдел озвучки 24 Канала установил новый рекорд – 95% озвученных новостей за сутки. Это невероятная цифра, учитывая, что при запуске аудиоформата, рассчитывали на озвучку 80 – 85% материалов.

Напомним. Самые актуальные новости в формате аудиозаписей вы можете найти на странице "Аудионовости".