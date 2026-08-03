В июле Россия оккупировала больше территории, чем Украине удалось отвоевать, – DeepState

По итогам июля 2026 года российская армия увеличила площадь оккупированных украинских территорий на 36 квадратных километров. То есть было оккупировано больше территории, чем Силы обороны Украины смогли официально вернуть.

В то же время аналитики DeepState отмечают, что эти цифры не отражают полную картину из-за требований оперативной безопасности.

Каковы итоги июля на фронте?

В течение июля были пересмотрены результаты боевых действий за предыдущие месяцы. В частности, площадь оккупированных территорий сократилась на 52 квадратных километра: 25 квадратных километров пришлось на май, еще 27 квадратных километров – на июнь. Именно поэтому фактический чистый прирост оккупированной территории в июле, по оценкам проекта, может составить около 88 квадратных километров.

В то же время в DeepState отмечают, что и в июле украинские военные достигли определенных тактических успехов. Они были меньше, чем в предыдущие месяцы, однако пока не могут быть полностью отображены на карте из-за требований безопасности.

Информация об освобождении территорий намеренно публикуется не сразу. Это необходимо для того, чтобы не раскрывать ход операций и не создавать дополнительных рисков для украинских военных.

В настоящее время существуют еще как минимум два участка фронта, где Силы обороны добиваются успехов на площади примерно 49 и 83 квадратных километра. После официального подтверждения этих операций карта боевых действий и статистика будут скорректированы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется вблизи Родинского, Константиновки, вдоль канала Северский Донец – Донбасс, а также на направлениях к Славянску и Краматорску. Именно там российские войска продолжают постепенно продвигаться, хотя темпы наступления остаются относительно небольшими.

В DeepState считают, что заявленная Кремлем цель полностью оккупировать Донецкую область к концу 2026 года является нереалистичной. Даже при нынешних темпах продвижения Россия вряд ли сможет выполнить эту задачу и в течение 2027 года.

Дальнейшее развитие боевых действий в значительной степени будет зависеть от того, объявит ли Россия новую волну мобилизации осенью, а также от масштабов возможного привлечения военных из Северной Кореи.

Аналитики также обратили внимание на изменение характера войны. По их словам, за последний год роль пехоты существенно уменьшилась, тогда как все большее значение приобретают беспилотные системы. Именно дроны сегодня в значительной степени определяют успех или провал наступательных действий, а массированные пехотные штурмы уже не дают такого эффекта, как во время боев за Курахово или Селидово.

Отметим, что в июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года – по данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали 42 860 оккупантов. Этот показатель стал рекордным среди всех месяцев 2026 года и свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на фронте.

Согласно обнародованной статистике, в январе потери России составили 31 710 военнослужащих, в феврале – 26 090, в марте – 31 960, в апреле – 32 980, в мае – 33 760, а в июне – 39 290 человек. Таким образом, уже второй месяц подряд количество потерь оккупационных войск превышает отметку в 39 тысяч военнослужащих.

Всего за первые семь месяцев 2026 года Россия потеряла 238 650 военнослужащих убитыми и ранеными.