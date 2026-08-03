Водночас аналітики DeepState наголошують, що ці цифри не відображають повної картини через вимоги операційної безпеки.

Якими є підсумки липня на фронті?

Протягом липня було переглянуто результати бойових дій за попередні місяці. Зокрема, площу окупованих територій зменшили на 52 квадратні кілометри: 25 квадратних кілометрів припали на травень, ще 27 квадратних кілометрів – на червень. Саме тому фактичний чистий приріст окупованої території у липні, за оцінками проєкту, може становити близько 88 квадратних кілометрів.

Водночас у DeepState наголошують, що і в липні українські військові досягли певних тактичних успіхів. Вони були меншими, ніж у попередні місяці, однак наразі не можуть бути повністю відображені на карті через вимоги безпеки.

Інформація про звільнення територій навмисно публікується не одразу. Це необхідно для того, щоб не розкривати перебіг операцій та не створювати додаткових ризиків для українських військових.

Наразі існують ще щонайменше дві ділянки фронту, де Сили оборони мають успіхи на площі приблизно 49 та 83 квадратні кілометри. Після офіційного підтвердження цих операцій карта бойових дій та статистика будуть скориговані.

Найскладнішою ситуація залишається поблизу Родинського, Костянтинівки, вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, а також на напрямках до Слов'янська та Краматорська. Саме там російські війська продовжують поступово просуватися, хоча темпи наступу залишаються відносно невеликими.

У DeepState вважають, що заявлена Кремлем мета повністю окупувати Донецьку область до кінця 2026 року є нереалістичною. Навіть за нинішніх темпів просування Росія навряд чи зможе виконати це завдання й протягом 2027 року.

Подальший розвиток бойових дій значною мірою залежатиме від того, чи оголосить Росія нову хвилю мобілізації восени, а також від масштабів можливого залучення військових із Північної Кореї.

Аналітики також звернули увагу на зміну характеру війни. За їхніми словами, за останній рік роль піхоти суттєво зменшилася, тоді як дедалі більшого значення набувають безпілотні системи. Саме дрони сьогодні значною мірою визначають успіх або провал наступальних дій, а масовані піхотні штурми вже не дають такого ефекту, як під час боїв за Курахове чи Селидове.

Зауважимо, що у липні 2026 року російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку року – за даними Генштабу, Сили оборони ліквідували 42 860 окупантів. Цей показник став рекордним серед усіх місяців 2026 року та свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у січні втрати Росії становили 31 710 військових, у лютому – 26 090, у березні – 31 960, у квітні – 32 980, у травні – 33 760, а в червні – 39 290 осіб. Таким чином, уже другий місяць поспіль кількість втрат окупаційних військ перевищує показник у 39 тисяч військових.

Загалом за перші сім місяців 2026 року Росія втратила 238 650 військовослужбовців убитими та пораненими.