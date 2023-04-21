Украине уже передали более 230 танков, в приоритете – все еще не самолеты: итоги "Рамштайна"

Министр обороны США Ллойд Остин на одиннадцатой встрече контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" сообщил, что Украине уже передано более 230 танков. Также он назвал приоритет номер один в помощи Киеву.

В пятницу, 21 апреля, состоялось первое заседание глав Министерств обороны в формате "Рамштайн-11", где обсуждали срочные вопросы о помощи Украине. 24 Канал собрал главную информацию по встрече.

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Сколько танков получила Украина от партнеров

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что союзники уже передали Украине более 230 танков.

"Наши коллективные усилия сделали огромное изменение на поле боя – всего за несколько коротких месяцев контактная группа поставила более 230 танков, более 1555 бронированных машин, другое оборудование и боеприпасы для поддержки более 9 новых бронетанковых бригад. Также ускорена передача M1 Abrams, чтобы обеспечить Украину более количеством бронетехники в ближайшие месяцы и чтобы украинцы использовали ее для обучения в Германии в течение следующих нескольких недель", – сказал он.

Украина не уточняет количество танков, полученных от союзников.

Приоритет номер один в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Польше планируется открыть центр техобслуживания танков Leopard 2 для Украины.

Также Ллойд Остин отметил, что приоритетной военной помощью для Украины сейчас являются системы противовоздушной обороны. Поскольку они помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.

"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак", – сказал Остин в ответ на вопрос о поставках Украине истребителей.

Остин заявил, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.

"Мы будем это подчеркивать, потому что это – приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", – добавил он.

Глава Минобороны США заявил, что сейчас украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений. США продолжат привлекать партнеров и союзников, подчеркивать, что это делается все для того, чтобы Украина получала самые современные системы ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше, и он просит их делать еще больше.

На "Рамштайне" поддержали предоставление Украине ракет в ПВО

Участники 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет в противовоздушную оборону Украины.

Союзники надеются, что Украине удастся оградить своих граждан от российских беспилотников и ракет.

Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет в ПВО и другое тяжелое вооружение,

– сказал министр обороны США.

Остин отметил, что партнеры понимают потребности Украины. Кроме того, в ЕС предлагают ускорить производство и поставку амуниции для Украины.

Союзники продолжат обучать ВСУ на танках и системах ПВО

Союзники Украины продолжат проводить тренинги для бойцов ВСУ и будут обучать их управлению танками и системами ПВО. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Он отметил, что несколько сотен украинских защитников сейчас проходят обучение в странах восточного фланга НАТО. При этом 65 солдат Украины недавно завершили тренировку на зенитных ракетных комплексах Patriot.

"Мы будем проводить тренинги для танкистов, а также тренинги для систем ПВО. Также будем предоставлять амуницию в танки, ПВО, артиллерию и ракеты, а также запчасти, которые нужны украинцам, чтобы продолжать в таком же духе", – добавил генерал.

Главное из выступления Милли:

Украина получила 55 млрд долларов помощи от союзников. Сотни танков и бронемашин.

Союзники разрабатывают следующий пакет в рамках приверженности Украине.

Россия продолжает платить большую цену за свою войну. Их военные не мотивированы, у них плохое лидерство и боевой дух, а также дисциплина.

Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Истребители F-16 вопросы политики, но мы говорим о контроле над воздухом, и сейчас партнеры делают ставку на ПВО.

Ситуация на фронте

Ллойд Остин отметил, что Пентагон понимает, какой будет ситуация на фронте в Украине в предстоящие критические месяцы.

По его словам, Алексей Резников рассказал также о том, как наращивается сила Украины, а также, как украинцам удается проходить военное обучение и оперировать натовской техникой.

"Мы тоже понимаем, какие нужны процессы, чтобы была бесперебойная логистика и обслуживание техники, которая поступает из разных стран", – добавил глава Пентагона.

Канада объявила новую военную помощь

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете военной помощи для Украины на почти 29 миллионов долларов.

Для украинской армии будут переданы 40 снайперских 50-калибровых винтовок и боеприпасов от Prairie Gun Works. Канада также передаст Украине 16 радиостанций для сопровождения танков Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", – сказала Ананд.