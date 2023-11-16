В Кремле реально паника: какие главные достижения встречи Байдена и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в Соединенные Штаты Америки для встречи с Джо Байденом. В последний раз лично президент США и лидер КНР виделись на саммите G20 на Бали год назад.

Нынешняя встреча Си и Байдена в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества имеет конкретные результаты и договоренности, в том числе и по Украине. Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Четкая позиция

Президент США назвал лидера Китая "диктатором" спустя всего несколько часов после личной встречи с ним. К тому же Байден назвал эти переговоры "одними из самых продуктивных". МИД Китая осудил американского лидера и назвал его высказывание "абсурдным" и "провокацией".

Однако, по мнению политического эксперта, заявление Байдена о диктаторском режиме Си Цзиньпина существенно не отразится на отношениях между странами. Тем более они обменялись между собой телефонными номерами.

Относительно Украины четко прописан пункт, в котором указано, что Байден выступил с обращением к Си Цзиньпину о том, что США вместе с партнерами будут упорно помогать Украине, чтобы наше государство вышло из войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной. Есть четкая позиция,

– отметил Клочок.

Ряд обсуждаемых вопросов касается возможности России дальше вести войну против Украины, стабилизации ситуации на территории Восточной Азии относительно демократизации Корейского полуострова.

"Это такой привет Северной Корее. Я не думаю, что Байден без согласования сделал такое заявление. Обращаю внимание, что говорили также о Ближнем Востоке и о том, что даже до встречи Иран заявил, что не будет поддерживать ХАМАС. Такая интересная деталь. Этот вопрос было решено даже до встречи. В ближайшие годы войны в Тайване не будет", – сказал политический эксперт.

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"Сбылась" мечта Путина

Сейчас Пекин уходит от тесного сотрудничества с Москвой. Россия для Китая стала серьезным рынком сбыта. В последние годы торговые отношения между странами очень сильно наращивались.

Реализовалась идея, которую многие годы вынашивал Владимир Путин, о создании биполярного мира. Глава Кремля на одном полюсе видел себя, а на другом – Байдена. Однако оказалось совсем наоборот. На одном полюсе Китай, на втором – США, а Путин где-то из Кремля наблюдает за этим.

В то же время россияне набрали в рот воды. Я не видел ни одного комментария от России. В Кремле реально паника,

– добавил Клочок.

США и Китай решили наращивать авиасообщения для культурного, спортивного и социального обмена. Это свидетельствует об углублении сотрудничества даже на социально-бытовом, туристическом уровне.

Такие вещи случайно не прописываются. Возможно, это большая подготовка к созданию межгосударственного соглашения о сотрудничестве. Я не стану сейчас утверждать, что в перспективе Китай и США станут дружественными страны. Однако на данном этапе прагматизм побеждает,

– подчеркнул политический эксперт.

Также прозвучала информация, что Байден якобы настаивал на том, чтобы Си Цзиньпин не помогал России. Если подводить простую черту, то сейчас Путин просто сидит и наблюдает за этим всем, но сделать ничего не может.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена: коротко