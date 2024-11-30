Двое детей остались без отца: на фронте погиб защитник Иван Демиденко

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте в результате ранения погиб нацгвардеец Иван Демиденко.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Великобурлуцкую территориальную общину. У мужчины остались жена, сын и дочь.

Смотрите также Считался пропавшим без вести с мая 2023 года: Тернополь потерял еще одного защитника

Что известно о гибели Героя

В 2014 году Иван Демиденко вместе с семьей переехал в Харьковскую область из Кировска Луганской области, где ранее работал шахтером.

В феврале 2022 года снова оккупация постучала в их двери. Выживали, как и все. Представители российских войск в населенном пункте не базировались, но напряжение держалось даже в воздухе. В сентябре дождались освобождения и почувствовали дыхание свободы,

– написали в общине.

7 апреля 2023 года он вступил в ряды ВСУ, несмотря на отсутствие срочной службы и статус "ограниченно годный".

Иван служил в 3-й бригаде оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана, известной под названием "Спартан". За свой вклад в защиту Украины был награжден знаком отличия президента "За оборону Украины".

Герой погиб в результате ранения 3 сентября на Харьковском направлении. 12 сентября защитника похоронили в поселке Покотиловка Харьковской области. Ему было 44 года.