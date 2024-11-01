Накануне дня рождения Героя: умер брат "Да Винчи" – Иван Коцюбайло

Накануне дня рождения Героя Украины Дмитрия Коцюбайло умер его младший брат Иван. Ему, как и "Да Винчи", было всего 27 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бурштынский городской совет. Сейчас причины смерти мужчины неизвестны.

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Умер брат "Да Винчи" Иван Коцюбайло

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что умер младший брат Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" – Иван Коцюбайло. Ему было всего 27 лет.

В Бурштынском горсовете выразили искренние соболезнования семье и близким Ивана Коцюбайло. Сейчас о причинах смерти в сети не сообщали.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования в связи со смертью Ивана Коцюбайло. Светлая и вечная память!

Иван Коцюбайло / Фото Бурштынский городской совет

Марьяна Коцюбайло-Семененко также опубликовала щемящее сообщение о смерти брата. Она подчеркнула, на трагическом символизме, ведь Иван, как и брат, умер в 27 лет.

Накануне дня рождения старшего брата, младший брат пошел за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как объединяла в жизни,

– говорится в щемящей заметке.

Сестра добавила, что теперь кажется, будто младший брат сможет отправиться туда, где снова встретится с "Да Винчи" и скажет ему все, что осталось недосказанным.