Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бурштинську міську раду. Наразі причини смерті чоловіка невідомі.

Дивіться також Сестра полеглого "Да Вінчі" вступила до батальйону, яким командував її брат

Помер брат "Да Вінчі" Іван Коцюбайло

У п'ятницю, 1 листопада, стало відомо, що помер молодший брат Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" – Іван Коцюбайло. Йому було лише 27 років.

У Бурштинській міськраді висловили щирі співчуття родині та близьким Івана Коцюбайла. Наразі про причини смерті у мережі не повідомляли.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю Івана Коцюбайла. Світла та вічна пам'ять!

Іван Коцюбайло / Фото Бурштинська міська рада

Мар'яна Коцюбайло-Семененко також опублікувала щемливий допис про смерть брата. Вона наголосила, на трагічному символізмі, адже Іван, як і брат, помер у 27 років.

Напередодні дня народження старшого брата, молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх в іншому бутті. Ніби якийсь невидимий зв'язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті,

– мовиться у щемливому дописі.

Сестра додала, що тепер здається, ніби молодший брат зможе відправитися туди, де знову зустрінеться з "Да Вінчі" та скаже йому все, що лишилося недосказаним.