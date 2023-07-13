Пригожин сдал пост, Попов – принял: российский генерал упал в истерику из-за своей отставки

Пока Евгений Пригожин "чилит" где-то между Минском и Москвой, на арене цирка появился новый автор "эпических" обращений. На этот раз говорится о генерал-майоре Иване Попове, которого отправили в отставку.

Попов решил полностью косплеить Пригожина и записал отвратительное аудио. Его распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Оккупант жалуется на руководство и жизнь

Визжать о боеприпасах так, что в Кремль услышат без телефона, Попов еще не научился. В аудио он обратился к каким-то "любимым гладиаторам". Настоящие гладиаторы, очевидно, в тот момент перевернулись в своих могилах.

Попов рассказал, что возникла "сложная ситуация с начальством". Расхваливая себя, он добавил, что было два варианта: либо малодушно умолчать, либо назвать вещи своими именами. Для большей эпичности Попов добавил, что "во имя всех пакетизированных оккупантов не имел права лгать". Хотя оккупанты, очевидно, хотели бы другого, потому что ложь – собственное второе имя россиян.

У России так долго не было "потерь". Но Попов заявил, о "массовой гибели и увечьях" оккупантов. Свое увольнение Попов называет "обезглавлением армии".

За что "полетела голова" Попова

Ранее в ISW заявили, что уволил Попова собственно Герасимов. Он обвинил генерала в паникерстве, а также – шантаже высшего руководства.

Начальник российского генштаба генерал армии Валерий Герасимов уволил командующего 58-ю оос генерал-майора Ивана Попова после того, как Попов выразил обеспокоенность необходимостью ротации войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления украинских войск,

– заявили в ISW.

Сообщается, что Попов собрался "докладывать" лично Путину. Именно тогда Герасимов и принял решение.