Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Кто станет исполняющим обязанности главы Нацполиции?

Источник издания сообщил, почему временным исполняющим обязанности главы Нацполиции станет первый заместитель Ивана Выговского – Максим Цуцкиридзе.

Однако, по словам другого осведомленного собеседника "РБК-Украина", это лишь временное решение. Нового главу Национальной полиции, по словам источника, еще не избрали.

Цуцкиридзе является лишь временным исполняющим обязанности. Кто станет новым главой Нацполиции – определят завтра (17 июля – 24 Канал),

– сказал собеседник.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Согласно ему, министром внутренних дел стал уже бывший глава Нацполиции Иван Выговский.

После избрания нового главы МВД Игорь Клименко лишился своей должности. Также сообщалось, что Игоря Клименко рассматривали как одного из кандидатов на пост министра обороны Украины.

Однако впоследствии стало известно, почему Владимир Зеленский предложил должность временного исполняющего обязанности главы Минобороны генералу Евгению Хмаре. Президент также намерен выдвинуть кандидатуру Хмары на должность министра обороны.