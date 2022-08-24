росСМИ опубликовали момент подрыва коллаборанта сушко
В Михайловке в Запорожье взорвали местного коллаборанта ивана сушко. В сети появились первые кадры с места "инцидента".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что автомобиль сушка практически уничтожена. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.
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Момент подрыва автомобиля сушка
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент подрыва гауляйтера автомобиля. Сначала видно, как его машина подъезжает, а затем уже показаны последствия.
Как выглядит момент подрыва коллаборанта сушка: смотрите видео
Напомним, что сначала кафиры заявляли, что Иван Сушко вроде бы находится в реанимации, а впоследствии признали: Сушко - умер. О смерти гауляйтера сообщили росСМИ, передает 24 канал. Известно, что автомобиль коллаборанта взорвали.
Нардеп Алексей Гончаренко заметил, что сначала гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти его, конечно, не удалось.
"Взрывчатка в машине сушка находилась под сиденьем. Как говорится – не усидел на своем месте", – заявил Гончаренко.
Что сказал мэр Мелитополя об "инциденте" с сушком
коллаборант Иван Сушко успел выслужиться перед прокремлевским начальством. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По словам Федорова, сушко возглавлял штаб подготовки к псевдореферендуму на "своем участке" временно оккупированных территорий.
"Теперь вопрос о хоть каком-либо "голосовании" в Михайловской общине, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и завис в воздухе", - отметил городской голова.
Федоров добавил, что партизаны готовятся к новым "печальным новостям" для тех, кто все же присоединился к организации псевдореферендума.
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