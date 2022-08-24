росСМИ опубликовали момент подрыва коллаборанта сушко

В Михайловке в Запорожье взорвали местного коллаборанта ивана сушко. В сети появились первые кадры с места "инцидента".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что автомобиль сушка практически уничтожена. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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Момент подрыва автомобиля сушка

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент подрыва гауляйтера автомобиля. Сначала видно, как его машина подъезжает, а затем уже показаны последствия.

Как выглядит момент подрыва коллаборанта сушка: смотрите видео

Напомним, что сначала кафиры заявляли, что Иван Сушко вроде бы находится в реанимации, а впоследствии признали: Сушко - умер. О смерти гауляйтера сообщили росСМИ, передает 24 канал. Известно, что автомобиль коллаборанта взорвали.

Нардеп Алексей Гончаренко заметил, что сначала гауляйтера в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти его, конечно, не удалось.

"Взрывчатка в машине сушка находилась под сиденьем. Как говорится – не усидел на своем месте", – заявил Гончаренко.

Что сказал мэр Мелитополя об "инциденте" с сушком

коллаборант Иван Сушко успел выслужиться перед прокремлевским начальством. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам Федорова, сушко возглавлял штаб подготовки к псевдореферендуму на "своем участке" временно оккупированных территорий.

"Теперь вопрос о хоть каком-либо "голосовании" в Михайловской общине, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и завис в воздухе", - отметил городской голова.

Федоров добавил, что партизаны готовятся к новым "печальным новостям" для тех, кто все же присоединился к организации псевдореферендума.

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