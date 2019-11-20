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      Иванисов приостанавливает членство во фракции "Слуга народа" из-за скандала с судимостью

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      Иванисов временно приостанавливает членство во фракции "Слуга народа" / Фото из фейсбук-страницы Иванисова

      Народный депутат Роман Иванисов заявил, что решил приостановить свое членство в парламентской фракции "Слуга народа" после появления в СМИ информации о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.

      "Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", – написал Иванисов на своей странице в фейсбук.

      Важно: В ГПУ еще не могут подтвердить, что Иванисов погасил свою судимость

      Иванисов добавил, что обратился с предложением о приостановлении своего членства к главе фракции Давиду Арахамии, и тот поддержал нардепа. Хотя сам Арахамия еще перед заметкой Иванисова написал пост в фейсбуке с требованием, чтобы Иванисов приостановил членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента.

      По мнению Иванисова, генпрокурора Руслана Рябошапку намеренно ввели в заблуждение. Имеется в виду заявление главы ГПУ о том, что нардеп отсидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней, поэтому погасил свою судимость и сейчас считается несудимым. Впоследствии в пресс-службе ГПУ заявили, что информация Рябошапки о подтверждении погашенной судимости Иванисова еще не подтверждена и продолжается проверка.

      Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят большие деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили,
      – убежден Иванисов.

      Политик также заявил, что вскоре будет готов обнародовать "достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня за мою антикоррупционную деятельность". Иванисов пообещал назвать фамилию заказчика.

      Что известно о судимости Романа Иванисова?О судимости нардепа Иванисова сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 года лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в неестественный способ. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

      Сам Иванисов отрицал эти факты на своей странице в фейсбук и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Верховная Рада Слуга народа Изнасилование Роман Иванисов
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