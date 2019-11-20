Іванісов призупиняє членство у фракції "Слуга народу" через скандал із судимістю

Народний депутат Роман Іванісов заявив, що вирішив призупинити своє членство у парламентській фракції "Слуга народу" після появи у ЗМІ інформації про його судимість за зґвалтування неповнолітньої.

"Фракція партії "Слуга народу" вже встигла стати для мене другою родиною. Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої в ЗМІ інформації", – написав Іванісов на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: У ГПУ ще не можуть підтвердити, що Іванісов погасив свою судимість

Іванісов додав, що звернувся з пропозицією про призупинення свого членства до голови фракції Давида Арахамії, і той підтримав нардепа. Хоча сам Арахамія ще перед дописом Іванісова написав пост у фейсбуці з вимогою, щоб Іванісов призупинив членство в партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин інциденту.

На думку Іванісова, генпрокурора Руслана Рябошапку навмисно ввели в оману. Мається на увазі заява голови ГПУ про те, що нардеп відсидів у в’язниці за зґвалтування неповнолітньої, тож погасив свою судимість та наразі вважається несудимим. Згодом у пресслужбі ГПУ заявили, що інформація Рябошапки щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова ще не підтверджена і триває перевірка.

Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили,

– переконаний Іванісов.

Політик також заявив, що незабаром буде готовий оприлюднити "достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність". Іванісов пообіцяв назвати прізвище замовника.

Що відомо про судимість Романа Іванісова? Про судимість нардепа Іванісова повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, що 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.



Сам Іванісов заперечив ці факти на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу інформації про свою судимість нардеп назвав "замовною чорнухою".