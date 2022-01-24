Ивано-Франковская область пошла на локдаун: какие ограничения действуют в красной зоне

Из-за новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области ужесточили карантинные ограничения. С 24 января там действуют ограничения красной зоны.

Последние несколько суток Ивано-Франковская область является одним из лидеров по количеству больных. Из-за критических показателей, в регионе усилили карантинные ограничения.

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Какие ограничения будут действовать на Ивано-Франковщине

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковской области будет действовать ряд карантинных ограничений. В частности запрещается работа:

заведений питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений;

учреждений образования (кроме детских садов и начальных школ);

непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Также красная зона предусматривает запрет проведения массовых мероприятий за исключением спортивных соревнований. Однако их можно проводить только без зрителей.

И обратите внимание на то, что вышеупомянутые запреты на работу тех или иных учреждений не являются актуальными, если 100% работников и посетителей получат сертификат про полный курс вакцинации (то есть о получении 2 доз вакцины), сертификат о выздоровлении от коронавируса или отрицательный экспресс-тест на антиген, который действителен 72 часа.

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Коронавирус в Украине: актуальная статистика

За сутки 23 января в Украине выявили 12 915 случаев заболевания коронавирусом.

В больницы попали 1 826 больных. К сожалению, 67 украинцев умерли от болезни.

Среди лидеров по количеству новых больных – Львовщина, Ивано-Франковщина и Харьковщина. В Ифано-Франковской области выявили 1 765 новых случаев.

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