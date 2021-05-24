В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 13-летняя девушка

В Ивано-Франковске полиция расследует обстоятельства травмирования 13-летней девушки. Школьница упала из окна многоэтажки.

Произошел инцидент около 21 часа в воскресенье, 23 мая. 13-девушка выпала с четвертого этажа высотки на улице Галицкой.

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Девушка выпала из окна в Ивано-Франковске

Информация о падении девушки из окна на улице Галицкой поступила в полицию 23 мая, около 21 часа.

Несовершеннолетнюю, 13-летнюю школьницу, сразу госпитализировали с многочисленными травмами. Пока нет информации о ее состоянии здоровья.

На месте работала полиция для выяснения всех обстоятельств. После проверки будет предоставлена правовая квалификация события.

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