В Ивано-Франковске суд разрешил мужчине не служить в армии из-за религиозных убеждений

На Ивано-Франковщине суд разрешил заменить военную службу на альтернативную из-за религиозных убеждений призывника. Мужчина является членом объединения Свидетелей Иеговы.

Соответствующее решение принял Ивано-Франковский окружной админсуд. Иск поступил от Василия Сорокатого.

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Служить в армии не позволяли религиозные убеждения

До этого департамент соцполитики Ивано-Франковской ОГА отказал Сорокатому в принятии соответствующего заявления, причина – несвоевременная подача.

В своем иске мужчина пояснил, что служить в войсках не может – из-за личных религиозных убеждений. Он отметил, что является членом объединения Свидетелей Иеговы.

Руководящий комитет организации "Религиозный Центр Свидетелей Иеговы в Украине" назначил его на пост священнослужителя – старейшиной (епископом) сбора,

– говорится в материалах дела.

Таким образом, подчеркнул истец он не может пользоваться оружием и выполнять воинский долг.

Истец мог подать заявление в департамент соцполитики

Сорокатый мог избежать судебного разбирательства. Для этого он должен был подать заявление за 2 месяца до начала призыва в департамент соцполитики. Однако будущий призывник сделал это на месяц позже, чем надо.

В суде приняли во внимание, что Свидетели Иеговы придерживаются принципов пацифизма и членам сообщества нельзя брать оружие в руки. Несмотря на это они соглашаются нести альтернативную службу.

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