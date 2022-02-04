В Ивано-Франковске закроют выставку из-за антисемитских картин
Источник:телеграм-канал "ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU"
В Центре современного искусства Ивано-Франковска разразился скандал. Все потому, что там разместили антисемитские картины.
Художник уже извинился
На первой картине был изображен еврей со свиньей. На второй – чудовище в черной шляпе и свиток Торы как мясо в аппарате для шаурмы.
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Такие картины украинского художника Романа Бончука представили в рамках выставки "Прекурсор". Эти работы вызвали возмущение у Ивано-Франковской еврейской общины.
Ивано-Франковская еврейская община провела работу, после чего художник снял обе картины с выставки,
– говорится в сообщении.
ОЕОУ подчеркнула, что демонстрация картин не была согласована с городскими властями. В мэрии извинились за антисемитские изображения и подчеркнули, что закрывают выставку. Впоследствии извинился и сам художник.
Еврейская община планирует обратиться в полицию из-за этого инцидента.
Предыдущие подобные инциденты:
- В Днепре вандала, который повредил Ханукию приговорили к 1 году испытательного срока. Молодой человек признал свою вину и извинился перед еврейской общиной города.
- В начале декабря 2021 года в Ужгороде была обнаружена свастика и антисемитская наклейка, на которой изображены обвинения евреев в Голодоморе. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
- До этого несколько ханукий повалили в Киеве. Поэтому представители еврейской общины обращались в суд и к правоохранителям.
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Полный текст публикации Объединенного еврейского общества в телеграме:
Антисемитские картины были сняты с выставки в Ивано-Франковске.
Первая – "Еврей со свиньей". На второй был изображен монстр в черной шляпе, а свиток Торы был представлен на месте мяса в аппарате для шаурмы.
Картины украинского художника Романа Б. были представлены в рамках выставки Прекурсор в Центре современного искусства Ивано-Франковска.
Ивано-Франковской еврейской общиной была проведена работа, после чего художник снял обе картины с выставки.
Как стало известно ОЕОУ, демонстрация этих картин не была согласована с городскими властями. Там выразили сожаление по поводу инцидента, извинились и заявили, что выставку закрывают.
Ивано-Франковская еврейская община при юридической поддержке Объединенной еврейской общины обратится в правоохранительные органы.
UPD: художник извинился перед председателем еврейской общины города Игорем Перельманом.