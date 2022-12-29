В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и чудом не взорвалась

29 декабря российские захватчики атаковали ракетами Украину. Одна из них прилетела в дом в Ивано-Франковской области.

К счастью, ракета не взорвалась. Поэтому, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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Как в Ивано-Франковской области ракета влетела в дом

Утро, село в Ивано-Франковской области, почти за тысячу километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается,

– написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что цинизму россиян нет предела.



Ракета влетела в дом в Ивано-Франковской области / фото Кирилл Тимошенко

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной громады, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты атаковали ракетами Украину 29 декабря