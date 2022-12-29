В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и чудом не взорвалась
Источник:Кирилл Тимошенко
29 декабря российские захватчики атаковали ракетами Украину. Одна из них прилетела в дом в Ивано-Франковской области.
К счастью, ракета не взорвалась. Поэтому, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
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Как в Ивано-Франковской области ракета влетела в дом
Утро, село в Ивано-Франковской области, почти за тысячу километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается,
– написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Он в очередной раз подчеркнул, что цинизму россиян нет предела.
Ракета влетела в дом в Ивано-Франковской области / фото Кирилл Тимошенко
Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной громады, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал.
Оккупанты атаковали ракетами Украину 29 декабря
- 29 декабря в Одесской области силы ПВО сбили 21 вражескую ракету.
Виталий Ким сообщил, что над Николаевщиной силы ПВО сбили пять ракет.
В Киеве обломки сбитых российских ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.
Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.
В результате ракетной атаки пострадали два человека в Дарницком районе. Они получили первую медицинскую помощь. Позже появились данные об еще одном пострадавшем. В общей сложности их трое, среди них – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.
В КМВА сообщили, что 16 из 16 ракет были уничтожены в воздушном пространстве столицы.