В Ивано-Франковской области ракета влетела в дом и чудом не взорвалась

29 декабря 2022, 11:13
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Источник:

Кирилл Тимошенко

29 декабря российские захватчики атаковали ракетами Украину. Одна из них прилетела в дом в Ивано-Франковской области.

К счастью, ракета не взорвалась. Поэтому, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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Как в Ивано-Франковской области ракета влетела в дом

Утро, село в Ивано-Франковской области, почти за тысячу километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается,
– написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что цинизму россиян нет предела.


Ракета влетела в дом в Ивано-Франковской области / фото Кирилл Тимошенко

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной громады, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты атаковали ракетами Украину 29 декабря

  • 29 декабря в Одесской области силы ПВО сбили 21 вражескую ракету.

  • Виталий Ким сообщил, что над Николаевщиной силы ПВО сбили пять ракет.

  • В Киеве обломки сбитых российских ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.

  • Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.

  • В результате ракетной атаки пострадали два человека в Дарницком районе. Они получили первую медицинскую помощь. Позже появились данные об еще одном пострадавшем. В общей сложности их трое, среди них – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали.

  • В КМВА сообщили, что 16 из 16 ракет были уничтожены в воздушном пространстве столицы.

Автор: Софія Ковнір