Россияне продвинулись в районе Иванополья под Константиновкой, – DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась в районе села Иванополье в Донецкой области. Этот населенный пункт расположен недалеко от Константиновки.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState в пятницу, 17 июля.

Как изменилась линия фронта?

Авторы DeepState в 08:04 обновили карту боевых действий: к сожалению, российским войскам удалось добиться успеха в Донецкой области.

Враг продвинулся в районе Иванополья,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 июля село Иванополье обозначено на карте как район проникновения российских войск. Часть населенного пункта уже находится под оккупацией, а часть – в так называемой "серой зоне".

Справка. Иванополье – село Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области. Расположено примерно в 5 километрах к югу от Константиновки, на правом берегу реки Кривой Торец.

Что происходит в районе Иванополья: смотрите на карте

К слову, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в районе Константиновки и Дружковки российские войска, как и раньше, продолжают проникновение небольшими группами вместо механизированных штурмов.

Командир украинского батальона беспилотных систем, действующего на этом направлении, также рассказал, что российские войска начали перенимать отдельные успешные украинские тактические решения и быстро масштабировать их.

По его словам, если раньше российское командование полагалось преимущественно на жесткую дисциплину и принуждение, то теперь все чаще привлекает профессиональных технических специалистов, которые помогают быстро адаптировать личный состав к современным условиям ведения войны.