Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState в п'ятницю, 17 липня.

Як змінилася лінія фронту?

Автори DeepState о 08:04 оновили карту бойових дій: на жаль, російським військам вдалося досягти успіху на Донеччині.

Ворог просунувся поблизу Іванопілля,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що станом на 17 липня село Іванопілля вказується на карті як район проникнення російських військ. Частина населеного пункту вже перебуває під окупацією, а частина – в так званій "сірій зоні".

Довідка. Іванопілля – село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Розташоване приблизно за 5 кілометрів на південь від Костянтинівки, на правому березі річки Кривий Торець.

Що відбувається в районі Іванопілля: дивіться на карті

До слова, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в районі Костянтинівки та Дружківки російські війська, як і раніше, продовжують проникнення невеликими групами замість механізованих штурмів.

Командир українського батальйону безпілотних систем, який діє на цьому напрямку, також розповів, що російські війська почали переймати окремі успішні українські тактичні рішення та швидко масштабувати їх.

За його словами, якщо раніше російське командування покладалося переважно на жорстку дисципліну та примус, то тепер дедалі більше залучає професійних технічних спеціалістів, які допомагають швидко адаптувати особовий склад до сучасних умов ведення війни.