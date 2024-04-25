Минобороны России попало в скандал десятилетия, – разведка Британии об аресте заместителя Шойгу
Источник:Министерство обороны Великобритании
Арест заместителя минобороны России Тимура Иванова является одним из самых серьезных скандалов за последние 10 лет. Кроме того, роскошный образ жизни заместителя Шойгу плохо сочетается с заявлениями Владимира Путина об "элите войны".
Иванова задержали вечером 23 апреля, а уже на следующий день – его отправили в СИЗО. По данным российского следственного комитета, заместитель Шойгу подозревается в получении взятки в крупном размере.
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Разведка назвала задержание Иванова "скандалом десятилетия"
В разведке Великобритании проанализировали информацию по делу Иванова. Так, в ведомстве отметили, что заместителю Шойгу инкриминируют обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ, а именно – получение взятки в крупном размере. Стоит заметить, что некоторые правонарушения 290 статьи наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.
Очевидно, Иванов имел тесные связи с Шойгу, ведь он был вице-премьером правительства Московской области в 2012 году, когда Шойгу занимал должность губернатора Московской области. Свою должность Иванов получил в 2016 году и за это время заработал немалое состояние. Так, в декларации от 2018 года говорится, что он имел в собственности 22 автомобиля. В разведке добавляют, что сообщения о роскошном образе жизни Иванова плохо сочетаются с призывом Путина в феврале в его обращении к нации создать новую национальную элиту, состоящую из героев "специальной военной операции".
Более того, громкое задержание и обвинение заместителя Шойгу – это самый серьезный скандал в минобороны России с 2012 года.
Дело Иванова – самый серьезный скандал, который коснулся Минобороны с тех пор, как в ноябре 2012 года был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков,
– заявили в разведке.
Что известно о деле Сердюкова
Анатолий Сердюков возглавлял российское минобороны с 2007 по 2012 год. 6 ноября 2012 года его отправили в отставку по подозрению в коррупции. Тогда российские следователи заявляли о связях минобороны с коммерческой структурой "Оборонсервис", которая причастна к многомиллиардным хищениям.
Впрочем, отправить Сердюкова за решетку не удалось. Он своей вины не признавал, а впоследствии вообще попал под амнистию к 20-летию конституции Российской Федерации и был признан "защитником Отечества". Главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения и закрыла дело в отношении Сердюкова. С 2019 года Сердюков занимает должность вице-президента Союза машиностроителей России.
Что известно о задержании заместителя Шойгу
- Вечером 23 апреля российские телеграм-каналы сообщили, что заместитель Шойгу Тимур Иванов получил подозрение в коррупции и был задержан. Интересно, что Песков заявил, что сам Шойгу заблаговременно знал о подозрении, а Путин также был проинформирован.
- Источники 24 Канала сообщили, что задержание Иванова – это результат действий ГУР МО. Так, в марте 2024 подразделение активных действий ГУР МО провело кибератаку, в результате которой получило доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны России Тимура Иванова., а когда эта информация дошла до верхушек – началось расследование.
- В то же время в ISW добавляют, что задержание Иванова также может свидетельствовать об усилении роли Шойгу внутри страны-агрессора. Кроме того, его арест может быть частью усилий, направленных на уменьшение власти последнего после восстания ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года.