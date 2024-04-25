Минобороны России попало в скандал десятилетия, – разведка Британии об аресте заместителя Шойгу

Арест заместителя минобороны России Тимура Иванова является одним из самых серьезных скандалов за последние 10 лет. Кроме того, роскошный образ жизни заместителя Шойгу плохо сочетается с заявлениями Владимира Путина об "элите войны".

Иванова задержали вечером 23 апреля, а уже на следующий день – его отправили в СИЗО. По данным российского следственного комитета, заместитель Шойгу подозревается в получении взятки в крупном размере.

К теме Заместителя Шойгу вместе с другом отправили в СИЗО

Разведка назвала задержание Иванова "скандалом десятилетия"

В разведке Великобритании проанализировали информацию по делу Иванова. Так, в ведомстве отметили, что заместителю Шойгу инкриминируют обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ, а именно – получение взятки в крупном размере. Стоит заметить, что некоторые правонарушения 290 статьи наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

Очевидно, Иванов имел тесные связи с Шойгу, ведь он был вице-премьером правительства Московской области в 2012 году, когда Шойгу занимал должность губернатора Московской области. Свою должность Иванов получил в 2016 году и за это время заработал немалое состояние. Так, в декларации от 2018 года говорится, что он имел в собственности 22 автомобиля. В разведке добавляют, что сообщения о роскошном образе жизни Иванова плохо сочетаются с призывом Путина в феврале в его обращении к нации создать новую национальную элиту, состоящую из героев "специальной военной операции".

Более того, громкое задержание и обвинение заместителя Шойгу – это самый серьезный скандал в минобороны России с 2012 года.

Дело Иванова – самый серьезный скандал, который коснулся Минобороны с тех пор, как в ноябре 2012 года был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков,

– заявили в разведке.

Что известно о деле Сердюкова Анатолий Сердюков возглавлял российское минобороны с 2007 по 2012 год. 6 ноября 2012 года его отправили в отставку по подозрению в коррупции. Тогда российские следователи заявляли о связях минобороны с коммерческой структурой "Оборонсервис", которая причастна к многомиллиардным хищениям. Впрочем, отправить Сердюкова за решетку не удалось. Он своей вины не признавал, а впоследствии вообще попал под амнистию к 20-летию конституции Российской Федерации и был признан "защитником Отечества". Главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения и закрыла дело в отношении Сердюкова. С 2019 года Сердюков занимает должность вице-президента Союза машиностроителей России.

Что известно о задержании заместителя Шойгу