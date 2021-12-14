Из 120 случаев, судей привлекли к дисциплинарной ответственности 2 раза, – глава ВАКС
Источник:24 канал
Высший совет правосудия – конституционный орган. Если судей разных уровней подозревают в нарушениях или недобросовестной работе, именно ВСП уполномочен привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, обращений в ВСП относительно привлечения судей к ответственности было 120 за 2,5 года работы ВАКС.
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Судей ВАКС привлекли к ответственности
"Из всех обращений в 2 случаях привлекли судей к дисциплинарной ответственности", – отметила Танасевич.
Оба представителя судебной власти сейчас оспаривают решение Высшего совета правосудия. Они направили свои жалобы в Верховный Суд Украины.Справка. ВАКС – это Высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, который создали в апреле 2019 года. Главная миссия суда заключается в правосудии относительно коррупционных преступлений.
"Обоснованно ВСП их привлек к ответственности или нет – решать не мне, а Верховному Суду в пределах его полномочий", – добавила Танасевич.
Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео
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