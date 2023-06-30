Город живет, люди выживают: кто сейчас соглашается на эвакуацию из Авдеевки

В Авдеевке остается 1719 человек, среди них 12-летний мальчик, его не могут найти больше 3 месяцев. Враг превратил город во второй Бахмут.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Желающих уехать из города становится все меньше, люди скрываются по нескольку месяцев.

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"За минувшую неделю мы вывезли всего 5 человек. Город живет, а люди в нем выживают. В основном едут люди, которых "зацепило", возможно ли кто-то из родственников ранен или погиб, или кто чудом выжил после попадания в дом", - рассказал Виталий. Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о жизни в Авдеевке: смотреть видео

Бесчеловечные условия в еще живом городе

Без света, тепла, воды, связи и электроэнергии. В таких условиях жители Авдеевки начали жить еще до начала полномасштабного вторжения, город находится в нескольких километрах от оккупированного Донецка, по сути, находится на самой линии фронта.

Те условия, в которых люди живут, конечно, что они бесчеловечны, очень сложно жить в месте, в котором воды нет почти два года. Тепло нам перебили еще в марте 2022 года, газа с апреля 2022 года нет, а электричество последний раз у нас было в апреле 2022 года.

– отметил Виталий Барабаш.

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