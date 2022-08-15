Белорусские активисты предупредили о вероятности массового ракетного удара по Украине

В беларуси на аэродроме "Забровка" россия накапливает значительные силы. Предупреждают, что может быть массированный ракетный удар по Украине.

Белорусские активисты получили спутниковые снимки аэродрома, когда там раздались взрывы. На фото видна вся техника и объекты, которые находятся в "Зябровке" сейчас.

Следы поджогов от взрыва: спутниковые фото с аэродрома "Зябрівка", где побывал "хлопок"

Какая техника есть на аэродроме

От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".

Состав боеприпасов, где имеется не менее 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.

Кроме того, российские самолеты "Ил-76 ВКС" подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель". Оттуда их везут в Зябровку.

Может быть массированный ракетный удар

Активисты предупреждают, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а, похоже, идет подготовка к массированному ракетному удару. Прогнозируют, что это может произойти в ближайшие недели.

Это подтверждает еще один факт. С момента последнего массированного обстрела, 28 июля, с территории беларуси по Украине не выпущена ни одна ракета.

Предварительный массированный удар с беларуси: коротко

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