По всей Украине звучала воздушная тревога: Россия снова поднимала носители "Кинжалов"
По всей территории Украины около 2 часов звучала воздушная тревога. Украинцев призывали пройти к укрытию, ведь была угроза ракетного удара.
Российские военные продолжают терроризировать украинцев. После полудня 9 марта по всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Рассказываем, что стало причиной этого и были ли ракетные удары.
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Россияне подняли МиГ-31К14:21 Почти на всей территории Украины объявили отбой воздушной тревоги. Тревогу не отменили в Никопольском районе Днепропетровской области, а также в Луганской области, где непрерывная тревога еще с апреля 2022 года.12:48. Причиной объявления воздушной тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К. Он поднялся в небо с аэродрома Мачулищи, расположенного в Беларуси. Напоминаем, что это воздушное судно – ракетоноситель "Кинжалов".12:57. По Украине начала распространяться воздушная тревога. Сначала ее объявили в Киеве, а затем по всей территории нашего государства.
Сирены звучали по всей Украине по состоянию на 13:05 / Скриншот
Россияне атаковали "Кинжалами" 9 марта
В ночь на 9 марта российские военные совершили массированную ракетную атаку по Украине. К сожалению, среди вражеских снарядов были также "Кинжалы". При этом враг использовал беспрецедентное количество этих ракет в рамках одного удара.
Во время эфира 24 Канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые озвучил цифру. Речь шла о сразу 6 "Кинжалах", которыми били оккупанты. Впоследствии эту информацию распространили и другие официальные источники, в том числе главнокомандующий Валерий Залужный.
Не помню, чтобы раньше такое вообще было. Шесть "Кинжалов" в общей сложности выпустил противник. Использовал он разные самолеты, в частности стратегической авиации,
– рассказал Юрий Игнат.
Заметим, что оккупанты осуществили 81 пуск ракет. Кроме "Кинжалов", которые невозможно сбить, запустили также 6 сверхзвуковых ракет Х-22. Всего силам ПВО удалось сбить 34 из 48 крылатых ракет.