Танковые разборки: как из бронетанкового лома создать инновационные производства

В начале 90-х из стран Варшавского договора в Украину завезли несколько сотен танков. Значительную часть выгрузили под открытым небом на столичной Рембазе. Больше об этом – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Почему нельзя переделать уничтоженные танки

Их техническое состояние не проверяли, документы по передаче на баланс или хранение не заключали. Формально боевая техника принадлежала Минобороны, а на самом деле была натурой для экстремальных фотосессий и добычей "каннибалов" с Киевского бронетанкового завода. Там с нее снимали узлы и оборудование для танков, экспортировавшихся в африканские страны. Естественно, задолго до начала агрессии России вся эта техника была непригодна для использования.

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Сейчас в Украине разворачивается сиквел той истории. Рискуем накопить новую "коллекцию" разукомплектованной неучтенной бронетехники. Уже есть колоссальное количество сожженных на фронте российских машин, которые государство не готово ни утилизировать, ни переработать. На май наши воины уничтожили около 20 тысяч вражеских танков, боевых бронированных машин и военных автомобилей.

К сожалению, и сами мы избавились от значительного количества аналогичной техники. Весь этот объем составляет сотни тысяч тонн лома черных и цветных металлов. Встречается и лом, содержащий драгоценные металлы. Также это экологическая угроза, учитывая загрязненность металла остатками взрывчатых веществ, органических отходов, дизтоплива и технических жидкостей.

Очевидно, что этот военный хлам нуждается в переработке и утилизации. Однако эти процессы пока недоступны ни для государственных, ни частных предприятий. Причина – в стране отсутствует политика обращения с отходами войны. Итак:

национальный ОПК лишен возможности получить ценное сырье;

государство – инвестиции и инновации ОПК;

а общество – безопасную экологию.

На законодательном уровне ситуацию с оборотом военного металлолома урегулировано фрагментарно и бестолково. По оценкам отраслевых ассоциаций в Минстратегпроме и Минобороны не проявляют достаточного внимания этому направлению. Усилий самих ассоциаций мало, чтобы внедрить процессы системной переработки и утилизации уничтоженной военной техники. Иностранные компании, предлагающие опыт и технологии переработки и изготовления актуальной для ВСУ продукции (бронепластины, плиты для укрепления техники, амортизационные решетки и т.п.) игнорируются.

Сбор и переработка уничтоженной военной техники в металлолом – технологически непростой и затратный процесс. Он значительно сложнее и дороже обращения со всеми другими видами таких отходов. Ведь для превращения танка в товарный металлолом необходимо совершить ряд стоимостных и технологически сложных операций. В частности, обследовать каждый объект на взрывоопасность, санитарно его обработать, переместить с применением спецтехники с поля боя на место хранения, обеспечить осмотр ответственными службами, провести многоэтапную разрезку, анализ химического состава металла и сортировку.

Следует также иметь специальное оборудование и квалифицированный персонал. Существенное влияние на стоимость и логистику, ведь техника в основном находится на местности, удаленной от дорог и населенных пунктов. С учетом этих факторов затраты на изготовление часто превышают его рыночную цену.

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Следует учесть, что бронетехника на 80% состоит из высоколегированных марок стали. Они из-за ряда специфических свойств не используются в "большой" металлургии. До полномасштабного вторжения России в Украину "бронетанковый" лом плавили в ограниченном количестве на одном металлургическом предприятии и нескольких малых литейных заводах. Пока там не нуждаются в таком сырье. Этот фактор максимально сужает круг украинских субъектов, заинтересованных в данном проекте.

Международные инвесторы не спешат

Мы можем рассчитывать на две заинтересованные стороны процесса: государство и внешних инвесторов. Оба варианта вызывают сейчас немало вопросов. Есть сомнения в возможности государства обеспечить достаточные бюджетные расходы, которые измеряются миллиардами гривен. Поэтому от правительства более целесообразно ожидать стимулирования инвестиционных проектов путем законодательного и регулятивного нормирования сопутствующих процессов.

Единственным действенным вариантом выглядит привлечение международных компаний с соответствующими технологиями, опытом и готовностью рискнуть своими деньгами. Но и там пока не торопятся.

Недавно общался с несколькими европейскими инвесторами по организации производства по переработке нашего военного лома. Речь идет именно о создании предприятия в Украине, поскольку экспорт военного лома запрещен.

Партнеры осознают, чтоу. По оценкам ассоциации "УаВтормет", по состоянию на начало апреля 2023 года подтвержденные объемы вражеской техники, которые могут быть переведены в категорию металлолома, достигают 480 – 500 тысяч тонн. Этого достаточно для организации новых предприятий или переоснащения действующих литейных производств.

Стоимость инвестиций в проекты по переработке лома черных, цветных и драгоценных металлов партнеры оценивают в 1,5 – 2 миллиарда евро. Впрочем, их положительное решение откладывается из-за чрезмерной зарегулированности и непрозрачности этого рынка в Украине, а также из-за размытого законодательного поля. Один из спорных и неоднозначных вопросов – определение юридического статуса военного лома и гарантий права собственности на него.

Согласно действующему законодательству, уничтоженная или поврежденная военная техника является государственной собственностью. Местные военные администрации обязаны вести ее реестр и передавать информацию в Минобороны и ВСУ. Гражданским организациям запрещено заниматься оборотом военного лома.

Эта ответственность возложена на ремонтные подразделения ВСУ. Они должны обеспечить логистику техники, ее разукомплектовку и утилизацию под контролем Минобороны и с привлечением при необходимости Укроборонпрома. Впрочем, ни Минобороны, ни УОП не имеют соответствующих технологий. Поэтому там ограничиваются снятием с техники уцелевших частей и агрегатов и последующим ее складированием в неприспособленных условиях.

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Размытые законы

Не определен четко и юридический статус утраченной врагом боевой техники. В национальном законодательстве есть понятия "военный трофей" и "металлолом". В Инструкции о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в ВСУ трофеем признается захваченное военное имущество, пригодное для использования захватившей его стороной. Трофеи принадлежат государству.

В законе "О металлоломе" признается ломом изделия, непригодные для прямого использования, утратившие эксплуатационную ценность. То есть принципиальным маркером, различающим эти два понятия, является возможность или невозможность дальнейшего использования. Пригодные – являются государственными трофеями, непригодное – ломом.

Закон "Об управлении отходами", вступающий в действие уже в июле 2023 года, вносит элемент непонятности. Согласно этому документу, уничтоженная техника считается отходами металла и обращение с ней должно регулироваться этим законом.

Впрочем, действительно трудно установить возможность или невозможность дальнейшего использования военной техники. Например, считается ли трофеем техника, найденная гражданскими, а не захваченная военными?

В документе под названием "Порядок списания военного имущества в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта" предусмотрена процедура признания имущества непригодным к использованию. Впрочем, речь идет о списании исключительно имущества ВСУ. Зато у их комиссии нет полномочий предоставлять выводы относительно враждебного имущества, захваченного или найденного.

В определенной степени вопрос годности к использованию захваченной техники урегулирован Порядком восстановления, ремонта, модернизации, увеличения установленного ресурса и продления срока службы (хранения) вооружения, военной и спецтехники, за которыми не осуществляется авторский надзор.

Оба документа предусматривают обязательное привлечение ответственных представителей военных администраций или воинских частей для решения вопроса о пригодности имущества к использованию. В подписанном акте должна быть установлена полная или частичная пригодность к использованию военной техники. Все непригодные части являются ломом, который может быть направлен на переработку. Как определяется его стоимость и порядок реализации – из документов непонятно.

Ситуация зашла в тупик

Законодательством Украины прямо не урегулирован вопрос завладения военной техникой гражданскими лицами. С учетом положений Международного гуманитарного права и действующего законодательства Украины, заброшенная вражеская техника, не захваченная украинскими военными (которой армия не владеет, не пользуется и не распоряжается), не считается трофеем. Но это только юридическое предположение. Так что инвесторам сложно просчитать свои перспективы на этом рынке. Подобные юридические ребусы отпугивают их от Украины.

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Таким образом, ситуация зашла в тупик. В условиях постоянного увеличения на полях боев остатков боевой техники она превращается в угрозу национальной безопасности. Государство должно срочно разблокировать действующее положение вещей и способствовать организации системы переработки, реализации и утилизации военной техники. В реальности даже Минобороны не знает его точного количества и состава.

Прежде всего, необходимо усовершенствовать законодательство, чтобы дать инвесторам гарантии и стимулировать строительство или модернизацию металлургических и литейных предприятий. Необходим четкий юридический механизм по предоставлению остаткам военной техники статусу лома, его списанию и приобретению инвесторами гарантий права собственности на нее.

Должны не только внедрить переработку лома легированных сталей, но и привлечь технологии для развития в Украине современного литейного производства в интересах национального ОПК. Фактически создать для государства новое технологическое направление. В условиях анонсированной бронетанковой кооперации с Германией и другими странами ЕС важно иметь собственное производство сталей со специальными свойствами. Чтобы не ограничиваться ролью уборочного или ремонтного цеха.

Необходимо упростить выдачу сертификатов происхождения товаров EUR.1 и создать легальные возможности экспорта лома легированных сталей. По крайней мере, до открытия собственных перерабатывающих мощностей. Уровень внутренних цен на лом не обеспечивает даже минимальную рентабельность для переработки военного лома.

В Украине за тонну лома черных металлов предлагают около 160 – 170 долларов, а в странах ЕС – около 420 – 450 долларов за тонну. Ценовая разница между внутренними ценами и ценами на рынке ЕС на лом легированных сталей составляет 2 – 5 раз!

Государственные подходы к законодательному регулированию, четкие правила и юридическая защищенность участников рынка позволят кардинально изменить ситуацию. Это способствовало бы развитию внутреннего производства необходимой для обороноспособности страны продукции и привлечению инвестиций. "Перезагрузка" соответствующих министерств пока еще дает надежду на такой результат.