В Одесской области раздался взрыв: в сети сообщают о работе ПВО

В ряде областей Украины вечером 5 декабря объявили воздушную тревогу. Сообщается, что с Черного моря в сторону Одесской области движутся "Шахеды".

Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Взрывы раздавались с Востока и Запада: все, что известно об атаке "Шахедами" и ракетами С-300

Кроме того, напоминают, что доверять стоит только информация из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами, но и фейками.

Что известно об угрозе

21:30 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА из Николаева в направлении Кировоградской области.

21:22 Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов". Она двигается в сторону Коблево.

21:10 в Одессе раздался взрыв.

21:00 В сети сообщают о работе ПВО. В то же время, официальных подтверждений или опровержений этой информации не было.

20:45 "Шахеды" двигаются из Херсонской области в направлении Николаевской области.

20:36 Защитники украинского неба подчеркнули, что "Шахеды" двигаются с Черного моря в Одесскую область.

20:34 Воздушные силы предупредили об угрозе для Одесской области. Отмечают, что существует угроза применения ударных БпЛА.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба!