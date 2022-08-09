Из порта Черноморска "зерновым коридором" отправились еще 2 судна

9 августа 2022 , 11:50
Читати новину українською

Источник:

Мининфраструктуры

Еще два судна с зерном отправились из Черного моря. Они должны доставить продовольствие в Турцию и Южную Корею.

"Зерновым коридором" отправились очередные 70 тысяч тонн продовольствия. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры 9 августа.

Обратите внимание Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Зерно доставят двумя судами

2 судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставит 5,3 тысячи тонн продовольствия в Турцию, еще почти 65 тысяч тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею,
– говорится в сообщении.

Известно, что это уже второе судно-панамакс, отправляющееся из порта "Черноморск".

Что известно об экспорте зерна раньше

  • 8 августа из порта "Южный" вышло первое судно с продовольствием, другое отправилось из "Черноморска".
  • Судно MV Sacura выйдет из порта "Южный", оно отвезет 11 тысяч тонн сои в Италию. А судно Mv Arizona доставит из Черноморска в Турцию 48,4 тонны кукурузы.
  • В Мининфраструктуры Украины заявили, что MV Sacura – первое судно, которое отправилось из порта "Южный" с 24 февраля.
  • В целом Украина планирует отправлять более 100 судов в месяц. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Обратите внимание – оперативная информация о ситуации на фронте 9 августа: видео

 

Автор: Марта Кушка