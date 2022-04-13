С Донбасса сегодня отправятся три эвакуационных поезда

13 апреля 2022 , 07:51
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Эвакуация из Донецкой и Луганской областей сейчас происходит в усиленном режиме. 13 апреля жители этих областей тоже имеют возможность уехать.

На сегодня запланировано 3 эвакуационных поезда. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

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Из Донбасса отправятся три эвакуационных поезда

Так, в 14:00 поезд 5501 из Новозолотаревки Луганской области, отправится в Лозовую.

Из Покровска Донецкой области можно будет добраться до Чопа. Поезд 234/233 запланирован в 16:30.

Еще один эвакуационный рейс 274/273 отправится из Славянска Донецкой области, в 17:00 во Львов.

Дополнительные поезда для эвакуации 13 апреля

  • Ивано-Франковск – Харьков в 06:00, а в обратном направлении в 11:30
  • Покровск – Чоп в 16:30
  • Чоп – Днепр в 23:30
  • Львов – Жмеринка в 15:00
  • Львов – Полтава в 22:00
  • Славянск – Львов в 17:00
  • Новозолотаревка – Лозовая в 14:00

Обратите внимание – жителей Луганской области просят срочно выезжать: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук