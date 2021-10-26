Из его же квартиры: в Николаеве просверлили мемориал выдающегося художника

В Николаеве рабочие устанавливали кондиционер на фасаде дома. Во время этого повредили мемориальную доску памяти художника Романа Вайнштока.

На это в фейсбуке обратил внимание местный журналист. На фотографиях видно, как в голове скульптуры образовалась большая дырка.

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Владелец квартиры должен восстановить мемориал

Вскоре критическим сообщением также отреагировал Юрий Любаров. Он является начальником управления культуры Николаевского горсовета.

Талант – это удачно просверлить стену своего дома, чтобы повесить кондиционер. Так просверлить, чтобы повредить по центру памятную доску и нарваться на уголовную ответственность,

– написал Любаров.

На инцидент уже ответили в отделе охраны культурного наследия Николаева. Там отметили, что их работники составили акт повреждения.

Роман Вайншток – николаевский художник и педагог еврейского происхождения. Более 119 работ Вайнштока хранятся в местном музее. Мемориальную доску открыли в 2010 году.На инцидент уже ответили в отделе охраны культурного наследия Николаева. Там отметили, что их работники составили акт повреждения.

Более того, провели беседу с владельцем квартиры, на фасадной стене которой установлена доска. Владелец согласился устранить повреждения, а также перенести внешний блок кондиционера.

Что грозит виновникам? Если полиция докажет вину, то виновников могут судить по части 2 статьи 298 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет об "умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия или их частей". Наказание – штраф от 2 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы до 3 лет.

Как отреагировали в сети

На 2 фейсбук-сообщения в комментариях отреагировали сотни людей. Увиденное комментируют по-разному, но отмечают, что город не следит за культурным наследием, и виновных не ждет справедливое наказание.

"Когда уже начнем ценить то, что есть? Ужасно";

"А уголовная ответственность будет? Или как всегда?";

"Соседи говорили, что это новые хозяева квартиры, где жил Вайншток";

"Нет мозгов";

"Такой он ... Николаев".​

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Поврежден мемориал художника / Фото Олега Деренюги

Текст публикации Олега Деренюги:

В Николаеве просверлили мемориальную табличку художнику Роману Вайнштоку, а рядом повесили внешний блок кондиционера.

Роман Вайншток родился в 1932 году, пережил войну, эвакуацию, голодные послевоенные годы. Самостоятельно освоил живопись, скульптуру, был талантливым педагогом и преподавал в изостудии. Более 100 его работ хранятся в музее Верещагина. Также в Николаеве есть много учеников, воспитанников и друзей Вайнштока. Они себя называют "Группа-В". Этот коллектив художников известен и за пределами Николаева, они проводят выставки и творческие мероприятия.

И вот смотрю я на все это и спрашиваю. А что могут этим вандалам сказать городские власти? Чиновники, сидящие в кабинетах исторического здания – Николаевской мэрии – где весь фасад вандально увешан такими же кондиционерами?