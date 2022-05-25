Из фильтрационного лагеря в Россию за сутки вывезли более 200 мариупольцев

Российские оккупанты продолжают депортацию украинцев из Мариуполя. Только 24 мая в фильтрационные лагеря прибыло более 300 мариупольцев.

Российские военные вывезли 15 детей

О депортации украинцев рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, 24 мая в фильтрационный пункт в селе Безименное было вывезено 346 мариупольцев.

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Сообщается, что в фильтрационный лагерь вывезли 24 ребенка. После этого из села Безименное в российский Таганрог было депортировано 230 мариупольцев, среди которых 15 детей.

Вчера из Мариуполя в фильтрационный пункт в с. Безымянное Новоазовского района было вывезено 346 мариупольцев, в том числе 24 ребенка. Из с. Безымянное в Таганрог, Россия было депортировано 230 мариупольцев, в том числе 15 детей,

– написал Петр Андрющенко в своих социальных сетях.

Россия депортирует украинцев: что известно

Российские военные наголову разрушили Мариуполь, в котором из-за отсутствия воды есть угроза вспышки смертельных эпидемий. В городе до сих пор остается более 100 тысяч человек.

Недавно Петр Андрющенко информировал, что в течение 21 мая из Мариуполя вывезли более 300 человек . В мариупольском городском совете также опубликовали видео , как происходит "эвакуация", от которой нельзя отказаться.

В апреле в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали , что с оккупированных территорий Украины в направлении России было принудительно вывезено 766 тысяч украинцев. Среди депортированных – 144 тысяч украинских детей.

Украинская омбудсменка Людмила Денисова информировала , что по состоянию на 9 мая российские войска депортировали почти 1,2 миллиона украинцев на территорию России. Из них 200 тысяч – это дети.

Известно, что российские военные разводят семьи и похищают детей. Также не известно, что происходит с людьми, не прошедшими фильтрационный лагерь.

Вместе с тем некоторым украинцам удается вернуться на родную землю. Начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник рассказывал , что часть жителей Изюма, которых оккупанты депортировали на территорию России, смогли вернуться в Украину.

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