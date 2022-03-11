Из Энергодара в Запорожье отправилась эвакуационная колонна: всего 255 человек

Из Энергодара утром 11 марта отправилась эвакуационная колонна. В Запорожье едут 255 человек.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что из Энергодара выехали 1 автобус, 50 автомобилей и 5 грузовиков.

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Колонну сопровождает Красный Крест. Напомним, что гуманитарный коридор из Энергодара пролегает через Днепрорудное и Васильевку.

Ждем в Запорожье,

– написал Старух.



Колонна из Энергодара / Фото Кирилла Тимошенко

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Смотрите обращение Верещук о "зеленых коридорах":