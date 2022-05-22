Из краденого грузовика в свой: видео, как оккупанты вывозят в Крым награбленное на Херсонщине

Российские военные проводят массовые ограбления на оккупированных территориях, в частности, страдает Херсонщина. В сети обнародовали видео, как захватчики перегружают товар из ворованной фуры в свою.

Соответствующее видео было снято в городе Джанкой (анексированный Крым), опубликовал его журналист и видеоблогер Денис Казанский.

Вынесли все, что имело ценность: оккупанты ограбили помещение Госпотребслужбы Херсонщины

На нем видно, как кафиры воруют товары на наших грузовиках. Однако украинские автомобили дальше Крыма не пропускают. В Россию все переводят их же грузовики.

Награбленную в Украине продукцию сначала вывозят на полуостров, где дешево сливают специальным российским перекупщикам, которые везут товар дальше в Россию и уже там продают по рыночным ценам.

– сообщил Казанский.

Видео, как кафиры переводят награбленное с краденого грузовика в свой:



Кстати, россияне ужасно относятся к местному населению Херсона. По словам представителя комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, кафиры совершают те же зверства , которые раньше фиксировали на Киевщине: похищают людей, пытают их, насилуют женщин.

Случаи мародерства россиян на оккупированных территориях: последние новости

Российские захватчики грабят гражданские, заводы, фермы, образовательные учреждения и больницы в оккупированных городах. Все награбленное вывозят в Россию. Факты воровства захватчиков просто поражают – россиян удивляют чайники, стиральные машины, унитазы, привычная для украинцев еда.

Во время временной оккупации Мелитополя Запорожской области захватчики разграбили местные заводы . Вывезли все станки, прессы в Россию. Там кафиры также покушались на коллекцию скифского золота, хранившееся в краеведческом музее. Сейчас судьба коллекции неизвестна.

18 мая нардеп Роман Костенко рассказал, что россияне разграбили дом , где он раньше проживал. Причиной этому была его форма полковника СБУ, которую они нашли. Вражеская армия забрала бронежилеты, амуницию и даже медали.

В Лисичанске кафиры украли машины . Правоохранители только в сутки могут получить 6 таких сообщений. Из Кременной россияне вывозят оборудование из больниц и школ. Всю современную технику отправили в Россию. Захватчики в городе брали из казарм, столовой, складских помещений все, что им нравится.

Кроме того, кафиры воруют украинскую продовольствие. В частности, они вывезли из Луганщины запас зерна почти на три года – около 100 тысяч тонн.

Видео по теме – в Мариуполе устроили экскурсию в уничтоженном Драмтеатре