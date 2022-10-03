Россияне объявили эвакуацию из Лисичанска, коллаборантов с собой не берут

В быстрое продвижение ВСУ верят не только украинцы, но и российские оккупанты. Именно поэтому они решили объявить эвакуацию из Лисичанска.

Коллаборантов не выпускают из города

Правда, эвакуируют оккупанты не всех. Только тех, кого предварительно внесли в список. Такую информацию журналистам 24 канала сообщили источники в спецслужбах.

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Местных коллаборантов в этих списках нет. Их не то что в Россию не берут, а даже не выпускают из города. Поэтому предателям остается ждать Вооруженные Силы Украины и украинское правосудие.

Заметим, что оккупанты бегут из Лисичанска, ведь ВСУ уже очень близко к городу. Вскоре населенный пункт снова может стать украинским.

Где находится Лисичанск / Карта

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Ранее ВСУ отошли из Лисичанска

3 июля Генеральный штаб приказал нашим военным отойти из Лисичанска в Луганской области, чтобы занять более выгодные позиции.

Заметим, что до этого в Лисичанске продолжались мощные бои, однако военное командование приняло решение сохранить жизнь защитников. Ведь в противном случае они бы оказались в окружении.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что выйти из Лисичанска удалось с полным сохранением личного состава нашего войска. Сами оккупанты потеряли в боях огромное количество военных и техники, ведь стягивали туда подкрепление. Западные эксперты говорили, что это была неоправданная жертва.

10 сентября Гайдай заявил, что ВСУ – в окрестностях Лисичанска. Он не представил никаких подробностей, лишь уточнил, что теперь будет много работы по восстановлению города. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал украинцев сообщением в своем телеграме. Он опубликовал эмодзи лисы.

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