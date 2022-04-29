Из Луганской области 29 апреля людей будут вывозить по пяти маршрутам
29 апреля 2022 , 10:06Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
В Луганской области 29 апреля состоится эвакуация. Людей, как обычно, будут вывозить по 5 маршрутам.
Не всегда эвакуация является успешной, ведь российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты. Сергей Гайдай говорит, что с недавних пор в Луганскую область отправляют не только эвакуационный транспорт, но и ритуальный.
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Эвакуируйтесь быстрее: как и раньше, мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но и с недавних пор еще и ритуальный транспорт,
– говорит глава Луганской ОВА.
29 апреля людей будут вывозить из:
- Северодонецка;
- Лисичанска;
- Рубежного;
- Попасной;
- Горного.
Ситуация в Луганской области
- За ночь 29 апреля российские оккупанты 4 раза обстреляли Лисичанск и дважды – Попасную.
- В Горной общине взрывы раздавались почти непрерывно.
- Враг штурмовал позиции ВСУ в районе Светличного и Орехово, но успеха не имел.
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