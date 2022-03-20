Из Луганской области 21 марта ожидается отправление эвакуационного поезда

20 марта 2022 , 19:18
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Из Луганской области, где оккупанты постоянно ведут обстрелы, 21 марта должна состояться эвакуация. Людей планируют вывезти эвакуационным поездом.

Эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке

Об очередном эвакуационном поезде из Луганщины сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он написал в телеграме, что отправление поезда запланировано на 21 марта.

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По информации Укрзализныци, эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке. Ориентировочное время отправки в 14:00.

Сообщается, что пассажирам придется осуществить пересадку в поезда в Донецкой области.

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Автор: Михайло Гема