Из Луганской области 21 марта ожидается отправление эвакуационного поезда
20 марта 2022 , 19:18Читати новину українською
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Из Луганской области, где оккупанты постоянно ведут обстрелы, 21 марта должна состояться эвакуация. Людей планируют вывезти эвакуационным поездом.
Эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке
Об очередном эвакуационном поезде из Луганщины сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он написал в телеграме, что отправление поезда запланировано на 21 марта.
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По информации Укрзализныци, эвакуационный поезд отправится со станции в Новозолотаровке. Ориентировочное время отправки в 14:00.
Сообщается, что пассажирам придется осуществить пересадку в поезда в Донецкой области.
- Сейчас на Луганщине нет ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от россиян. Оккупанты непрерывно обстреливают гражданских.
- Ранее Сергей Гайдай заявил, что на Луганщине уже нечего восстанавливать. Орки уничтожили всю инфраструктуру.
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