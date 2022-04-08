Из Луганской области эвакуировали 1,5 тысячи человек: из них пациенты хосписа в Кременной

Более 1 500 луганчан направляются в Центр и на Запад Украины. Кроме того, удалось вывезти пациентов из Кременной, откуда накануне отбросили российские войска.

Об этом 8 апреля сообщил глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что местное управление будет пытаться эвакуировать гражданское население до последнего.

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Сколько человек эвакуировали 8 апреля

Как сообщает Гайдай, с каждым днем ​​из-за усиления обстрелов эвакуировать луганчан становится все труднее.

Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, россияне разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Крамарске,

– рассказывает глава ОВА.

Он добавляет, что оккупанты не жалеют никого – ни детей, ни женщин, ни пожилых людей. Однако сегодня от "русского мира" спасли еще 1,5 тысячи жителей области.

По данным Гайдая:

из Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек,

из Лисичанска – 465 человек,

из Горной общины – 640 человек,

из Кременной – 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа),

из Рубежного – 30 человек.

Как происходила эвакуация / Фото телеграм-канал Сергея Гайдая

Отметим, что российские оккупанты пытались прорвать линию обороны в Луганском направлении. По словам Гайдая, 7 апреля с 4 утра и до вечера продолжался бой за Рубежное.

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