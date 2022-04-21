Из Мариуполя удалось эвакуировать уже более 100 тысяч человек, – мэр

В общей сложности с 13 марта из Мариуполя удалось эвакуировать более 100 тысяч местных жителей. Это произошло при поддержке Ирины Верещук, Павла Кириленко и лично президента Владимира Зеленского.

Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – заявил, что все объединились ради общей цели. Именно поэтому удалось спасти более 100 тысяч местного населения.

Обратите внимание Героизм и профессионализм защитников Мариуполя будут изучать десятки лет, – Арестович

Также за сутки удалось спасти 80 человек. Автобусы со спасенными двигаются в Запорожье.

Эти четыре автобуса – это жизнь, небольшая пропорция к уже состоявшейся миссии, это 80 мариупольцев, которые попали на подконтрольную часть Украины. Мы радуемся, потому что мы спасли еще 80 мариупольцев,

– подчеркнул Бойченко.

Россияне срывают эвакуацию

Мэр города отметил, что в первых числах марта планировалась эвакуация. В то же время россияне обстреливали автобусы, и у мариупольцев не было возможности спастись. Уже к 10 марта российские захватчики уничтожили все находившиеся в коммунальной собственности города автобусы.

Бойченко подчеркнул, что на этот раз происходит то же самое. У него – чувство дежавю.

Власти сообщили людям об эвакуации. В указанное время на месте эвакуации собрались около 200 человек, но оккупанты пока не пропустили автобусы.

Ситуация в Мариуполе на 21 апреля: главное

Ирина Верещук объявила, что Украина требует срочного гуманитарного коридора из "Азовстали". Сейчас там нашли убежище местные жители. Кроме того, именно там героически удерживают оборону украинские военные.

По словам Верещук, ситуация на "Азовстали" достаточно критична. Там – более 1000 гражданских и 500 раненых военных.

Несмотря на всю сложность ситуации, защитники Мариуполя продолжают бороться с российскими захватчиками. Полк "Азов" сообщил, что за 2 суток удалось уничтожить 3 танка, 2 БМП и БТР врага.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает все возможное, чтобы спасти людей в Мариуполе. Блокирование гражданских и военных в городе похоже на террористическую операцию России.

Важно – Арахамия и Подоляк готовы поехать в Мариуполь для вывода военных: смотрите видео