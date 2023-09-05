Гибель пилота "Джуса": из могилы легендарного летчика украли шевроны

Девушка погибшего украинского летчика Андрея Пильщикова рассказала, что из его могилы украли шевроны, которые оставили побратимы. Она обратилась к тем, кто это сделал.

Мелания Подоляк пообещала оставить этого человека анонимом и дать на замену возвращению "что-то значительно уникальнее и ценнее". Девушка также опубликовала фото шевронов.

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Что написала Мелания Подоляк

Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его собратья. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам на замену что-то гораздо уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место,

– написала девушка Андрея Пильщикова.

Она пообещала тем, кто взял шевроны, что никто не узнает их имя.

С могилы легендарного пилота украли шевроны / Фото Мелании Подоляк

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