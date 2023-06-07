Из окна на лодку: волонтер из затопленного Херсона показал в эфире, как спасает семью с собакой

В Херсонской области продолжается эвакуация людей, дома которых затопило в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Ситуация остается критической.

Жители Херсона на крышах ждут на спасение. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Херсона Борис Зуев.

К теме Из заблокированной 9-этажки вытаскивают людей: как живет Херсон после подрыва Каховской ГЭС

"Вот женщина с мужчиной, их затопило, они не могут выйти, через окно забираем. У них 4 собаки, грузим их. Кошки у нее здесь, кролики, попугаи. Хорошо, что мы приехали", – заметил волонтер.

Россияне наделали много беды в Херсоне

Дома затоплены, торчат только крыши. Подсчитать, сколько людей эвакуировали за сегодняшний день, пока не удается. Утром волонтеры находились в другом районе города. Там на лодке вывозили по 5 – 7 человек, сделали примерно 10 ходок. Затопило 9-этажку, первый этаж полностью. Людей через окна доставали с 1 – 2 этажей.

"Все помогают, выручают. По районам ездят лодки и кричат "люди-люди", возможно, кто-то там есть. Заехали за угол, услышали лай собаки, достучались, там осталось два человека, которые нуждаются в помощи. Сейчас мы их ждем, они собираются, будем вывозить", – поделился Зуев.

Зуев о ситуации с эвакуацией в Херсоне: смотрите видео

Волонтер рассказал, что удалось забрать две собаки. Однако возникла проблема с эвакуацией собаки, которая не дается в руки.

"Я созвонился с ветеринаром, который согласился приехать и временно усыпить для перевозки. Поэтому как-то выкручиваемся. Есть здесь очень много беды. Никак не попасть уже в подъезд, а там, говорят, тоже коты есть… Даже не знаю, что мы будем делать. Будем что-то думать", – отметил волонтер.

Зуев поблагодарил всех людей, которые собрали ему на ремонт авто. Все желающие приобщиться к спасению людей и животных могут обращаться в фонд Help to Live. Сегодня наше участие – и финансовое, и физическое – как никогда важно.

По состоянию на 11 часов вода еще прибывала. Сейчас, по словам волонтера, она остановилась.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко